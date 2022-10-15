Окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Зранку 15 жовтня під час повітряної тривоги російські військові обстріляли Київщину. Внаслідок цього постраждала критична інфраструктура.

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Світло на Київщині може зникати

Про це повідомили в НЕК "Укренерго". У відомстві зазначили, що об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав серйозних руйнувань. Тож його спеціалісти займаються відновленням надійності енергоживлення як самої столиці, так і центрального регіону.

Диспетчерський центр "Укренерго" звернувся до мешканців центрального регіону. У ньому попередили, що можуть запроваджувати графіки аварійних відключень світла. Тож слід стежити за повідомлення, які надходитимуть від Обленерго.

Крім того, мешканців попрохали заощадливо ставитися до споживання електроенергії. Якщо у вас є можливість з 17:00 до 23:00 мінімізувати використання електропристроїв – зробіть це. У компанії просять вимкнути зайве освітлення. Якщо у вас заплановане прання або приготування їжі – перенесіть це на нічні години.

Завдяки цьому вдасться не лише послабити навантаження мережі. Це також дозволить спеціалістам за короткий проміжок часу стабілізувати ситуацію та завершити відновлювальні роботи.

Що відомо про ранкову атаку Київщини

Про атаку Київської області повідомив глава ОВА Олексій Кулеба. Він зазначив, що удар зафіксували під час повітряної тривоги. Сталося це близько 07:00. Окупанти поцілили по одній з громад області. На той момент він не уточнив, по чому російські загарбники вдарили.

Невдовзі надійшло повідомлення від "Укренерго". У компанії зазначили, що ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Тоді ж у відомстві зауважили, що фахівці уже працюють над усуненням наслідків атаки окупантів.

Нагадаємо, що упродовж 10 та 11 жовтня російські військові завдавали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Тоді окупанти випустили понад 100 ракет. Частина з них влучила в ТЕЦ, внаслідок чого низка регіонів залишилася без світла.

На жаль, російські військові били також і по цивільній інфраструктурі. Наприклад, у Києві постраждав міст Кличка, дитячий майданчик у центрі столиці, а також ще низка споруд.