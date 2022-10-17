Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагаються стримувати наступ українських військ і водночас намагаються просуватися на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Російські обстріли

Окупанти продовжують обстріли по всій лінії зіткнення, обладнання інженерних позицій. Крім того, ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових будинках.

Протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетні та 26 авіаційних ударів і здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Через атаки постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема:

Білопілля;

Слов’янськ;

Павлівка;

Новосілка;

Марганець;

Правдине;

Білогірка.

Протягом доби окупанти атакували Миколаївщину за допомогою 15 іранських дронів, 11 з яких збили сили ППО.

Уранці росіяни завдали ракетного удару по енергетичному об'єкту на Дніпропетровщині й по Роменському району Сумщини, унаслідок чого є постраждалі. Також окупанти атакували Київ за допомогою іранських дронів.

Карта бойових дій станом на 17 жовтня

Крім того, окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти з танків, мінометів, гранатометів, стольної та реактивної артилерії, зокрема:

на Слобожанському напрямку ворог обстріляв Ветеринарне, Високу Яругу, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козачу Лопань, Красне та Огірцеве;

на Краматорському напрямку – Берестове, Петропавлівку, Першотравневе Харківської області, Греківку і Новоєгорівку Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівку на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – Андріївку, Бахмут, Бахмутське, Білогорівку, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівку;

на Авдіївському напрямку – Бердичі, Водяне, Красногорівку, Мар’їнку, Невельське, Новомихайлівку та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Богоявленку, Велику Новосілку, Володимирівку, Вугледар та Парасковіївку;

на Південнобузькому окупанти атакували понад 25 населених пунктів, зокрема Нікополь, Новокам’янку на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.

Успіхи ЗСУ та втрати окупантів

Українські захисники та захисниці відбили ворожі атаки в районі Торського, Спірного, Соледара, Бахмута, Майорська, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, влучивши у 25 районів зосередження озброєння та військової техніки та 6 позицій ЗРК. Також вдалося збити 15 безпілотників.

Крім того, ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 1 позицію протиповітряної оборони та 1 склад з боєприпасами.

Варто переглянути – зведення Генштабу про ситуацію на фронті: дивіться відео