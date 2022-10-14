Очікувалося, що європейські міністри закордонних справ обговорять передачу іранських безпілотників Росії та введення санкцій у понеділок, 17 жовтня.

Однак пізніше ці плани скасували – 27 країн ЄС досі намагаються знайти незалежні докази використання окупантами іранських безпілотників в Україні.

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ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану

В Євросоюзі розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Ірану за продаж безпілотників Росії. Ця тема стояла у порядку денному засідання очільників МЗС 17 жовтня.

За словами дипломатів, хоч угода щодо нового пакета в понеділок неможлива, однак може з'явитися політична домовленість, яка прокладе шлях для санкцій на більш пізньому етапі.

Своєю чергою, в понеділок ЄС має намір накласти заборону на поїздки та заморозити активи близько 15 громадян Ірану, які причетні до придушення протестів, що почалися після смерті 22-річної Махси Аміні.

Франція та Німеччина, обидві сторони ядерної угоди з Іраном 2015 року, вважають, що нові санкції через продаж Росії безпілотників також необхідні, а передачу цих дронів слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН.

За словами одного з представників ЄС, міністри закордонних справ й справді обговорюватимуть Іран під час засідання. Однак він відмовився розповісти, чи будуть на порядку денному іранські безпілотники або санкції щодо їхньої передачі окупантам.

Його розглядатимуть, але санкцій зараз не буде,

– додав дипломат.

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що проконсультуються зі своїми партнерами з ЄС щодо реакції на активність іранських безпілотників. Окрім того, там вперше пов'язали потенційні поставки Ірану з резолюцією Ради Безпеки ООН.

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