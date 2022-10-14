Ожидалось, что европейские министры иностранных дел обсудят передачу иранских беспилотников России и введение санкций в понедельник, 17 октября.

Однако позже эти планы упразднили – 27 стран ЕС до сих пор пытаются найти независимые доказательства использования оккупантами иранских беспилотников в Украине.

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ЕС может ввести новые санкции против Ирана

В Евросоюзе рассматривается возможность введения дополнительных санкций против Ирана за продажу беспилотников России. Эта тема стояла на повестке дня заседания глав МИД 17 октября.

По словам дипломатов, хотя соглашение о новом пакете в понедельник невозможно, однако может появиться политическая договоренность, которая проложит путь для санкций на более позднем этапе.

В свою очередь, в понедельник ЕС намерен наложить запрет на поездки и заморозить активы около 15 граждан Ирана, причастных к подавлению протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини.

Франция и Германия, обе стороны ядерного соглашения с Ираном в 2015 году, считают, что новые санкции из-за продажи России беспилотников также необходимы, а передачу этих дронов следует рассматривать как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

По словам одного из представителей ЕС, министры иностранных дел действительно будут обсуждать Иран во время заседания. Однако он отказался рассказать, будут ли в повестке дня иранские беспилотники или санкции по их передаче оккупантам.

Его будут рассматривать, но санкций сейчас не будет,

– добавил дипломат.

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что проконсультируются со своими партнерами из ЕС о реакции на активность иранских беспилотников. Кроме того, там впервые увязали потенциальные поставки Ирана с резолюцией Совета Безопасности ООН.

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