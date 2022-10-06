Кадри з наслідками ранкового удару по Запоріжжю 6 жовтня опублікував очільник ДСНС Сергій Крук. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки першого ранкового удару.

Зверніть увагу У Запоріжжі вдруге за ранок пролунали вибухи – окупанти знову вдарили ракетами

Зруйновані будинки та життя

Сергій Крук наголосив, що окупанти вдарили по будинках, в яких спали мирні мешканці. Таким чином росіяни зруйнували не лише будинки, але й життя людей. Чимало мешканців залишилися без даху над головою – їхні помешкання зруйновані.

Наслідки ударів по Запоріжжю: дивіться відео

Станом на 10:00 російська атака забрала життя 2 людей – одна жінка загинула на місці удару, інша – у кареті швидкої допомоги. Також щонайменше 10 людей постраждали, з них 8 опинилися у лікарні у середньому й важкому стані. Серед постраждалих – 3-річна дівчинка, яку врятували з-під завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Росія вдруге за ранок атакувала Запоріжжя

Близько 10:34 у Запоріжжі пролунали нові вибухи, через хвилину оголосили повітряну тривогу. Після цього у місті пролунали 3 вибухи. За словами голови ОВА Олександра Старуха, окупанти знову вдарили по центру міста, однак цього разу не по житлових будинках.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що окупанти атакували інфраструктурні об'єкти. Станом на 11:50 невідомо про наслідки нової атаки, однак ДСНС застерігає, що загроза повторних ударів зберігається.

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