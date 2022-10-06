Кадры с последствиями утреннего удара по Запорожью 6 октября опубликовал глава ГСЧС Сергей Крук. Спасатели продолжают ликвидировать последствия первого утреннего удара.

Обратите внимание В Запорожье во второй раз за утро раздались взрывы – оккупанты снова ударили ракетами

Разрушенные дома и жизни

Сергей Крук подчеркнул, что оккупанты ударили по домам, в которых спали мирные жители. Таким образом, россияне разрушили не только дома, но и жизнь людей. Многие жители остались без крова – их дома разрушены.

Последствия ударов по Запорожью / Фото ГСЧС

По состоянию на 10:00 российская атака унесла жизни 2 человек – одна женщина погибла на месте удара, другая – в карете скорой помощи. Также, по меньшей мере, 10 человек пострадали, из них 8 оказались в больнице в среднем и тяжелом состоянии. Среди пострадавших – 3-летняя девочка, которую спасли из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Россия второй раз за утро атаковала Запорожье

Около 10:34 в Запорожье прогремели новые взрывы, через минуту объявили воздушную тревогу. После этого в городе прогремели 3 взрыва. По словам главы ОВА Александра Старуха, оккупанты снова ударили по центру города, однако на этот раз не по жилым домам.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что оккупанты атаковали инфраструктурные объекты. По состоянию на 11:50 неизвестно о последствиях новой атаки, однако ГСЧС предостерегает, что угроза повторных ударов сохраняется.

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