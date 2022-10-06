Однак ми можемо вдарити по російських військах на території Білорусі при спробі штурму нашого кордону. Про це на своєму ютуб-каналі сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Ми попереджаємо населення республіки Білорусь про те, що якщо російські війська скупчаться на території Білорусі й зроблять спробу вторгнення в Україну, то ми почнемо вогневе ураження цих військ на підступах до нашого державного кордону. Звісно, це буде територія Білорусі,

– наголосив Жданов.

Чому Україна не завдає ударів по території Росії та Білорусі

Натомість по самій території Білорусі та певних об'єктах там жодних ударів завдаватися не буде. Так само, як Україна не атакує території Росії, які межують з Чернігівською та Сумською областями. Напевно, українська влада керується політичними міркуваннями та проханнями наших партнерів.

Жданов зауважує, що Путін також боїться оголосити стан війни в Росії з політичних міркувань. "Якщо він оголосить нам війну, то це повністю ізолює Росію від будь-яких контактів з будь-якими країнами світу. Так говорить міжнародне право", – сказав військовий експерт.

Найбільше цього не хоче Європа, а особливо – Західна Європа. Загальновідомо, що європейські країни досі отримують енергоносії з Росії згідно з довгостроковими контрактами. Сьогодні товарообіг Європи та Росії обчислюється не одним десятком мільярдів доларів. Так, він скорочується, підкреслює Жданов, але не припиняється.

Ось чому ми теж не завдаємо удару, щоб Росія не мала можливості оголосити нас країною-агресором та поставити питання перед ООН про те, щоб засудити наші дії,

– пояснив військовий експерт.

Безперечно, відзначає Жданов, це звучить дико. Вони можуть обстрілювати нашу територію, а ми – ні.

"Вони маскуються за такими термінами як "спеціальна військова операція", яка не передбачає активних бойових дій. Хоча весь світ чудово розуміє, що йде масштабна війна приблизно на рівні як у Другу світову війну – танкові битви, артилерійські дуелі, повітряні бої. Театр абсурду", – підсумував Олег Жданов.

Участь Білорусі у війні проти України: останні новини

Президент Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у "спеціальній воєнній операції" в Україні. Однак заявив, що країна "нікого не вбиває і не посилає своїх військових". Мета участі у війні, за словами диктатора, полягає у тому, щоб "не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі". Також Лукашенко нібито не хоче допустити удару по своїй країні під прикриттям "спеціальної воєнної операції" з боку Польщі, Литви та Латвії.

Ймовірно, Білорусь готується до приїзду російських "мобіків". Мовиться про те, що білоруські військові будуть навчати новомобілізованих перед відправленням на війну до України.

Крім цього, у Білорусі активніше запрацювали військкомати. Вони звіряють документи, комусь щось надсилають. Тобто, організовують роботу.

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