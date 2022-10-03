Ймовірно, самопроголошений президент Білорусі вже давно веде перемовини з Заходом, щоб якось врятувати своє життя. Про це 24 каналу розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Лукашенко не залучить свої війська

Лукашенко розуміє, як тільки впаде путінський режим – така ж доля чекає і на нього. Так, без підтримки очільника Кремля самопроголошений президент зможе втримати свою владу хіба кілька тижнів. Розуміючи це, він і грає у такого доброго та трохи неадекватного колгоспника.

Лукашенко набагато розумніший, аніж хоче показати. Він спеціально створює образ такого простачка,

– зауважив Тизенгаузен.

На його думку, самопроголошений президент може дозволити Путіну ще раз зайти в Україну силами нових мобілізованих росіян. Однак свої війська Лукашенко не залучить у війну проти України, тому що тоді "йому точно кришка".

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Сценарій 24 лютого не повториться

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що ймовірність повноцінного вступу Білорусі у війну проти України до грудня є фактично нульовою. За його словами, білоруси тільки розпочали переобладнання залізничної інфраструктури й за контрактом, роботи мають завершити до грудня.

Щодо живої сили, росіяни планують надіслати в Білорусь 20 тисяч своїх військових, плюс 17 – 18 тисяч може запропонувати Білорусь. Це не те угруповання, яке може загрожувати Україні,

– пояснив Жданов.

Експерт переконаний, що сценарій 24 лютого не повториться, оскільки ми розгорнули війська та обладнали лінію оборони. Отже, наші захисники не дадуть можливості білорусам зайти на територію України.

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