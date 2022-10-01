Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що до грудня, ймовірність повноцінного вступу Білорусі у війну проти України – фактично нульова.

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За словами експерта, білоруси тільки розпочали переобладнання залізничної інфраструктури і за контрактом, роботи мають завершити до грудня.

"Щодо живої сили, росіяни планують надіслати в Білорусь 20 тисяч своїх військових, плюс 17-18 тисяч може запропонувати Білорусь. Це не те угруповання, яке може загрожувати Україні", – каже Жданов.

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Олег Жданов переконаний – сьогодні не 24 лютого, ми розгорнули війська і обладнали лінію оборони. До речі, слід також зазначити, що в північних областях України тривають військові навчання, а окупанти будуть готуватись ближче до Нового Року.

Побачимо, що вони розгорнуть та зможуть запропонувати. Але цього разу, білоруси повинні розуміти, що ми дамо бій на кордоні. Вже ніхто не дасть їм можливості заходити на територію України,

– додає він.

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"Путін хоче, аби Білорусь увійшла на територію України – але сьогодні це бажання нездійсненне", – констатує Жданов.

З іншого боку, він додає, що Білорусь вкрай активно віддає боєприпаси росіянам. Тоді виникає логічне питання: а чим вони збираються воювати.

"Те, що на території Білорусі помітили іранські дрони – це від безвиході, фактично, можна констатувати, що ракети ми майже пережили. Росіяни можуть використовувати їх лише у поодиноких атаках, тому – переживемо й дрони", – резюмує військовий експерт.