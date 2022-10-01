Білорусь утримує вздовж кордону до 7 батальйонно-тактичних груп

Водночас наразі випадків посилення росіян на території Білорусі не відмічено. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За його словами, ще з початку повномасштабного вторгнення відомо, що Білорусь є союзником РФ у агресії проти України. Неодноразово з повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави.

Вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання, у яких залучені як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки,

– сказав Наєв.

Крім того, за його словами, на території Білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, збройних сил РФ.

Також Наєв зауважив, що наразі випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено, але така загроза може відбутися згодом.

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