Про це 24 каналу розповів кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Раніше радник Офісу Президента України Олексій Арестович розказав, чи можливе зараз вторгнення з Білорусі.

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У Білорусі немає потреби в мобілізації

Калиновський зазначив, що в Білорусі постійно спекулюють на темі мобілізації. Хтось каже одне, хтось зовсім інше, однак Міністерство оборони країни постійно спростовує інформацію про мобілізацію. У Білорусі немає потреби мобілізовувати населення.

Лише хіба ситуація з визнанням анексії втягує Білорусь, як союзника Росії. Путін може заявити, що атака на Лиман – це атака не на ДНР, а на російську територію. І тоді, згідно з договором, Білорусь має захищати Росію. Тобто, розвернути ось так це можна, й Путін цього хотів би. Та чи хоче цього Лукашенко, білоруський солдат і білоруський народ,

– зауважив кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода".

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Путін хоче постійні бази в Білорусі

Він продовжив, що Путін хоче постійні бази на території Білорусі. На півдні країни, щоб і далі загрожувати Україні. Також він, можливо, і мріє про те, щоб залучити білоруські війська у війну, однак це не реально.

"Я думаю, що навіть Путін цього не уявляє, тому що білоруси не будуть воювати, люди цього не хочуть, немає інтересів, немає претензій до України, немає за що воювати. Путін відроджує Російську імперію. Білорусь не була господарем у цій імперії", – підсумував Калиновський.

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