Те, що ЗСУ взяли в оперативне оточення Лиман – велика перемога. Про це заявив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко.

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Михайло Подоляк пригадав окупантам Іловайський котел

Варто зауважити, що 8 років тому загарбники розстріли колону українських захисників Іловайська, які погодилися здатися в полон. Тоді країна-агресорка вкотре довела, що їй не можна довіряти, а всі обіцянки варто сприймати не більше, ніж пустопорожні балачки.

30 вересня стало відомо, що ЗСУ влаштували російським військовим Лиманський котел. Михайло Подоляк поцікавився, що скаже на це Путін, після того, як завершить святкувати незаконну анексію українських земель.

8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться Росії. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів,

– написав Михайло Подоляк.

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Ситуація в Лимані: що треба знати

Російська армія на Луганському напрямку зазнає невдач. Ворог зрозумів, що ЗСУ перемагає і почав "тактичне перегрупування", простими словами – утікати.

Речник східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що ЗСУ тримають вогневий контроль над всіма підходами та логістичними шляхами до Лиману. Тоді операція ще тривала, тому речник не розкривав усіх деталей.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко стверджує, що це далеко не перше і не останнє оточення ворога. Проте воно є дуже важливим для української армії. Річ у тім, що з цього "кільця", за словами експерта, починається наступна фаза контрнаступу ЗСУ.

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