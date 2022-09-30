То, что ВСУ взяли в оперативное окружение Лиман – большая победа. Об этом заявил Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести Олег Котенко.

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Михаил Подоляк вспомнил оккупантам Иловайский котел

Стоит отметить, что 8 лет назад захватчики расстреляли колонну украинских защитников Иловайска, согласившихся сдаться в плен. Тогда страна-агрессор в очередной раз доказала, что ей нельзя доверять, а все обещания следует воспринимать не больше, чем пустую болтовню.

30 сентября стало известно, что ВСУ устроили российским военным Лиманский котел. Михаил Подоляк поинтересовался, что скажет на это Путин, после того как завершит праздновать незаконную аннексию украинских земель.

8 лет назад русские военные оцепили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется России. Если, конечно, тем, кто пирует в Кремле, есть дело до своих солдат,

– написал Михаил Подоляк.

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Ситуация в Лимане: что нужно знать

Российская армия на Луганском направлении терпит неудачу. Враг понял, что ВСУ побеждает и начал "тактическую перегруппировку", простыми словами – побег.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что ВСУ держат огневой контроль над всеми подходами и логистическими путями к Лиману. Тогда операция еще продолжалась, поэтому представитель не раскрывал всех деталей.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко утверждает, что это далеко не первое и не последнее окружение врага. Однако оно очень важно для украинской армии. Дело в том, что с этого "кольца", по словам эксперта, начинается следующая фаза контрнаступления ВСУ.

Обратите внимание – ВСУ взяли Лиман в окружение: смотрите видео