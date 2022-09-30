Об этом 24 каналу рассказал корреспондент белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский. Ранее советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, возможно ли сейчас вторжение из Беларуси.

Важно Вероятная подготовка Лукашенко к войне: какой может быть новая роль Беларуси

В Беларуси нет нужды в мобилизации

Калиновский отметил, что в Беларуси постоянно спекулируют на теме мобилизации. Кто-то говорит одно, кто-то совсем другое, однако Министерство обороны страны постоянно опровергает информацию о мобилизации. В Беларуси нет необходимости мобилизовывать население.

Разве только ситуация с признанием аннексии втягивает Беларусь как союзника России. Путин может заявить, что атака на Лиман – это атака не на "ДНР", а на российскую территорию. И тогда, согласно договору, Беларусь должна защищать Россию. То есть развернуть вот так это можно, и Путин этого хотел бы. Но хочет ли этого Лукашенко, белорусский солдат и белорусский народ,

– заметил корреспондент белорусской службы "Радио Свобода".

Также интересно – Аналитики ISW оценили вероятность нападения Беларуси на Украину: смотрите видео

Путин хочет постоянные базы в Беларуси

Он продолжил, что Путин хочет постоянных баз на территории Беларуси. На юге страны, чтобы и дальше угрожать Украине. Также он, возможно, и мечтает о том, чтобы вовлечь белорусские войска в войну, однако это не реально.

"Я думаю, что даже Путин этого не представляет, потому что белорусы не будут воевать, люди этого не хотят, нет интересов, нет претензий к Украине, не за что воевать. Путин возрождает Российскую империю. Беларусь не была хозяином этой империи", – подытожил Калиновский.

Ситуация на фронте: последние события