Ворог не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. До того ж противник завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Важливо Майже 200 ударів по ворогу й мінус 2 "Алігатори": захисники Півдня підсумували добу

Ворог атакує Україну

Протягом минулої доби ворог завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.

Яка ситуація на фронті

Загарбники здійснювали обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне;

на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка;

на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Павлівка, Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Де ЗСУ нищать загарбників: дивіться карту

ЗСУ нищать окупантів

Українські захисники протягом минулої доби завдали по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника.

На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

У росіян великі втрати

Українські захисники деокупували селище Невське, що на Луганщині. Вони ліквідували одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С".

У російському Бєлгороді мешканці скаржаться поліцейським на цинкові труни з пакетами, які розкидані в місті.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ліквідували приблизно 300 безпілотників. Таким чином, військові знищують й іранські дрони, які використовує Росія.

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