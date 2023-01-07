Паралель з Грузією

Це грузинський кримінальний авторитет, який наприкінці 1980-х, передчуваючи веселі часи, створив воєнізовану організацію "Мхедріоні". Згодом вона стала чимось середнім між приватною армією та організованою злочинною групою.

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У 1991 році в Грузії почалася громадянська війна. Тут "Мхедріоні" і стали в пригоді. Люди Йоселіані взяли активну участь у поваленні законного президента Гамсахурдіа. Після цього владу в Грузії захопила військова хунта, а Джаба на якийсь час став одним із найвпливовіших людей у країні.

Ось злочинець Пригожин з його "Вагнером" – це теж саме. Свою армію він створює не для захоплення України, а з прицілом на подальші події в Росії.

Чи загрожує Пригожин Путіну