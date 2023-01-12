Таким образом, Сергей Суровикин уже не является командующим так называемой "спецоперации". Теперь заместителями Герасимова будут начальник Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Алексей Ким.
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Анализ перемен в российском командовании
Издание Bloomberg пишет, что Россия пережила ряд перестановок в своем военном руководстве, что смутило ожидания Путина по поводу быстрой "специальной операции".
Новость о назначении Герасимова появилась в день, когда основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его войска захватили Соледар Донецкой области и оцепили там группировку украинских войск. Украинские чиновники отрицали захват Соледара. Пригожин объединился с Кадыровым и они оба время от времени сомневались в навыках военного руководства, особенно когда украинские войска активно отвоевывали территорию в сентябре,
– отметило издание.
Российский аналитик Бужинский говорил, что новая роль Герасимова является сигналом для таких людей, как Кадыров и Пригожин, "знать свое место". Он заявлял, что "Кадыров и Пригожин – уважаемые люди, которые многое внесли, но не они должны решать, как будет проходить операция".
Герасимов некомпетентен
Издание The New York Times заявило, что замена генерала Суровикина показала: российский диктатор Путин остается сосредоточенным на проектировании стабильности, а не на улучшении мрачных военных перспектив России.
"Они взяли кого-то, кто компетентен, и заменили его кем-то, кто некомпетентен, но кто был там долгое время и кто показал, что он лоялен", – заявила аналитик Дара Массикот.
В октябре назначение генерала Суровикина возглавить российские войска в Украине положило конец месяцам несогласованных "военных операций", которые, по мнению аналитиков, привели к катастрофическим результатам России на поле боя. Его назначение произошло после того, как украинцы в молниеносном контрнаступлении вернули территории на северо-востоке страны.
Под руководством генерала Суровикина русские войска в основном перешли в оборонительный режим.
Его замена на генерала Герасимова была встречена издевкой со стороны некоторых российских военных блогеров-националистов, сравнивших эту перестановку с игрой в музыкальные кресла среди неэффективной военной гвардии Москвы. В последние недели блогеры стали все активнее призывать к пересмотру подхода России к войне, чтобы защитить уменьшающиеся свои достижения в Украине,
– отметило издание.
Обстановка в российском командовании: последние новости
- 11 января Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. На этот пост был назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.
- Разведка Великобритании уже отреагировала на замену Суровикина на Валерия Герасимова в должности командующего оккупационными войсками. В Лондоне к такому шагу россиян относятся скептически.
- Кстати, назначение Герасимова не вызвало радости у россиян.