Напередодні Путін розкритикував віцепрем'єра Росії Дениса Мантурова за те, що підприємства авіаційної галузі не отримують держзамовлення. Про це пишуть в американському інституті вивчення війни.

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Так, російський диктатор заявив, що деякі підприємства ще не отримали держзамовлення на 2023 рік і не набирають додатковий персонал і не готуються нарощувати випуск продукції під потенційні замовлення в майбутньому.

Путін стверджував, що керівники підприємств повідомили йому, що вони не отримували жодних державних замовлень у нинішніх "умовах" у Росії, і закликав Мантурова "не грати дурня".

Мантуров спробував пом'якшити вимогу, заявивши, що міністерство "постарається зробити все можливе", на що Путін відповів, що не треба старатися, а виконати завдання протягом місяця.

Аналітики кажуть, що цей інцидент, ймовірно, є частиною поточної інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на підвищення іміджу Путіна як лідера, який брав участь у воєнних діях.

Кремль міг вирізати розбіжності зі своєї офіційної стенограми, але вирішив оприлюднити різку відповідь Путіна, щоб ідентифікувати інших офіційних осіб у Кремлі як винних у викликах російської оборонно-промислової бази та погрожувати іншим посадовим особам.

Раніше ISW повідомляв, що Путін почав частіше з’являтися на публіці, включно з відвідуванням підприємств оборонної промисловості, попри те, що раніше він обмежував свою участь протягом усього періоду війни в Україні.

Путін також, ймовірно, намагається заспокоїти критику російських блогерів щодо відсутності сучасного військового обладнання та нездатності Росії створити завдання своєї оборонно-промислової бази для забезпечення військових зусиль,

– зазначили експерти.

До того ж, за словами аналітиків, спроби Мантурова пом’якшити часові рамки Путіна вказують на його невпевненість у тому, що Кремль здатний керувати цими контрактами в короткий проміжок часу.

Путін мав план щодо Росії

Напередодні радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що у Путіна був план – знищити сучасну Росію і зробити її такою, якою вона має бути – відсталою, нетехнологічною країною.

Ба більше, на його думку, мета кремлівського диктатора – довести країну до того стану, коли вона вже нікому не буде потрібна. І яка до того ж закрита – люди не можуть звідти виїхати та впливати на якісь глобальні процеси.