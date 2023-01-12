Росія лише вкладає гроші в просування того, що вони мають право щось вкрасти та видати це за своє. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Цікаво Фантомний імперський біль: як у Путіна та росіян з'явився комплекс меншовартості

Яким є план Путіна щодо Росії

У росіян "все йде по плану". А який був план? Я так розумію, що у Путіна був план – знищити сучасну Росію і зробити її такою, якою вона має бути – відсталою, нетехнологічною країною,

– наголосив радник очільника ОП.

Ба більше, на його думку, мета кремлівського диктатора – довести країну до того стану, коли вона вже нікому не буде потрібна. І яка до того ж закрита – люди не можуть звідти виїхати та впливати на якісь глобальні процеси.

Повне інтерв'ю Катерини Соляр з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Що чекає на Росію у майбутньому

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну послабило позиції Кремля та наблизило розпад держави, що упродовж століть була однієї з найбільших імперій у світі. Західні аналітики вважають, що країна-агресорка втратить цілісність вже у найближче десятиліття.

Як повідомили у Financial Times близько половини провідних експертів із зовнішньої політики вважають, що Росія стане державою-невдахою або ж розпадеться до 2033 року.

Сорок шість відсотків зі 167 експертів, які відповіли аналітичному центру, заявили, що провал або розпад Росії може відбутися в найближчі 10 років,

– мовиться у західному виданні.

Водночас там зазначили, що 40% фахівців впевнені у тому, що на країну-агресорку очікує революція, громадянська війна чи політична дезінтеграція, яка спричинить її занепад.

Не пропустіть Росія сама прирікає свою культуру: як пропагандисти запросили вбивць на "Голубой огонек"

"Невтішні" прогнози щодо Росії