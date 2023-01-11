Упевнений, до вас уже долинали якісь окремі перли звідти. Але запевняю – це потрібно розбирати повністю.

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Новий рік у компанії окупантів-вбивць

Хоч і грає пісня Гурченко, атмосфера – як на концерті Кобзона. Все у синіх тонах, у залі – збіговисько самовпевнених шовіністів, які не люблять Україну.

Отже, серед ведучих цього так званого шоу ми бачимо Андрєя Малахова та Нікалая Баскова. Саме вони "гратимуть на першій скрипці" у цьому оркестрі святкового ідіотизму.

У цьому немає нічого дивного, адже саме Басков і Малахов після початку повномасштабного вторгнення перетворилися з просто безвідповідальних та безвідмовних зірок шоубізу на майбутніх учасників військового трибуналу, які прославляють злочини російських військових в Україні. Вони стали людьми, які виправдовують вбивства та зґвалтування.

Кого вибрали ведучими жалюгідного шоу: відео

Басков і Малахов заслужили право стати головними зірками вечора. Щоправда, за російськими правилами, удвох вони його вести не можуть. За ними вже давно закріпилася слава представників далеко не російських цінностей.

Отож на роль "російських витязів, що захищають батьківщину від загниваючого Заходу" вони й окремо не тягнуть, не те, що стоячи поруч. Так що в додаток їм дали ще дві пари "ряжених", які мають нагадувати російському глядачеві правильне, непорочне значення словосполучення "Голубой огонек".

Ведучі бажають всім "миру, добра та добробуту". Напевно, саме тому вони зібрали у студії справжню збірну чикатил. Адже у залі із задоволеним виглядом сидять окупанти у парадній формі та орденах.

Деякі мають стільки орденів, що виникає питання: а чи це не ті самі росіяни, які влаштовували геноцид українців у Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших містах? Адже в сучасній російській армії найщедріше нагороджують саме тих, хто стоїть за масовими вбивствами та зґвалтуваннями. Серед так званих псковських десантників куди не плюнь – суцільні герої Росії.

Пропагандисти запросили на новорічне шоу окупантів-вбивць: відео

Може, воно й непогано, що ці істоти все частіше світяться перед камерами. Так розвідці та моїм колегам, журналістам-розслідувачам, буде легше їх ідентифікувати.

Тости від російських окупантів: відео

А що це у нас за обмовки пішли – така наша реальність? Щось не влаштовує? Щось йде не за планом?

Це виступає так званий воєнкор Сладков із так званого телеканалу "Росія". Поруч – його озброєна масовка. Пропагандисти зібрали весь військовий зброд з усіх щілин своєї неосяжної батьківщини.

Цікаво, зеків із ПВК "Вагнера" теж посадили за стіл? Чи їх побоялися запрошувати через Баскова? Мовляв, щоб натовп фанатів не розірвав артиста.

Пропагандисти цинічно використали "Червону руту"

Ну, і звичайно, що за російське свято, якби на ньому не знайшлося місця зраді та крадіжках. Щоб нагадати всім, хто вони є, на сцену витягли зрадницю Повалій з українською піснею, яка не має жодного стосунку ні до неї, ні, тим більше до її господарів.

Зрадниця Повалій заспівала українську пісню для росіян: відео

Але нічого. Я думаю, що й українські пісні, і "огонек" вже скоро повернуться до Москви. Але, щоправда, це свято проводитимуть вже зовсім інші люди.

Росіяни "воскресили" Петросяна і його хворі жарти

Ну, а родзинкою цієї неперетравленої страви під назвою "Голубой огонек-2023" став виступ Петросяна. Ні, це не метафора. Я маю на увазі не якогось слабкого гумориста, який дуже погано жартував – як Петросян свого часу. Вони дійсно побували на смітнику і витягли звідти найогиднішого коміка всіх часів та народів.

Пропагандисти з телеканалу "Росія" написали дідові на папірці кілька шовіністських прикольчиків. Ну, щоб він і народ повеселив, і Росію похвалив. Завдяки цьому вперше в історії Петросяну вдалося пробити своє власне, здавалося б уже непробивне, дно. Ні, вуаля, Росія творить чудеса.

Жалюгідні жарти від Петросяна: відео

Це прозвучало з вуст вірменського єврея, який народився в Азербайджані.

"Креативний" жарт про російський газ: відео

Та ні, чому ж? Зараз без російського газу не може обійтися лише персонал мобільних крематоріїв, з допомогою яких російська армія позбавляється тіл своїх солдатів, щоб не платити їхнім сім'ям. Тільки ось над цим росіяни чомусь не сміються. Ну, воно й зрозуміло, адже на відміну від чоловіка кілька мільйонів рублів на дорозі не валяються.

Петросян заявив про розширення Росії: відео

Здається, цей дід ще більший маніяк, ніж його хазяїн. Думаю, він мав би непогані шанси стати президентом Росії, якби вона не розвалювалася на очах прямо зараз.

Пропагандисти не назбирали артистів-маріонеток на 2 концерти

До речі, це не єдиний "Голубой огонек" на екранах Росії. Так званий "Перший канал" теж випустив власну версію цього ідіотизму. Там також були присутні вбивці з російської армії, або просто "ряжені" у формі. Але найцікавіше це те, що значна частина так званих артистів виступала і на одному, і на іншому концерті.

Як одні й ті самі люди у новорічну ніч опинилися у двох місцях одночасно? Мені, наприклад, як телевізійнику, важко було б таке пояснити своїм глядачам. Але, впевнений, російського глядача, для якого українську армію знищено 5 разів, а Бахмута захоплено 38 разів – такі речі давно не бентежать.

Це, з одного боку, свідчить про те, що охочих взяти участь у цих вакханаліях не так багато. Це при тому, що рівень моральності у російському шоубізнесі, як відомо, близький до нуля. З іншого боку, на свята зібрали всі найвідоміші в масах фізіономії, які вирішили не виїжджати з імперії, що розвалюється. Їх усіх відмили, гарно вбрали й наказали змусити народ ностальгувати за улюбленими піснями та фільмами молодості.

Поряд із зірками посадили військових та пропагандистів, щоб і вони асоціювалися з веселими добрими пісеньками, а не з убивствами, тортурами та постійною брехнею.

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На якийсь зовсім нетривалий час це дасть пропагандистський ефект. Але глобально це матиме набагато страшніші наслідки для Росії. Все, чого торкається нинішня російська держава, приречене на забуття. Все, що вони намагаються використовувати для досягнення своїх брудних підлих цілей.

Коли російські маси вийдуть з-під кайфу, в якому вони зараз перебувають, почнеться неймовірно важке похмілля. І Баскова, Кіркорова, Гришаєву, Расторгуєва та багатьох-багатьох інших, хто взяв участь у пропагандистських акціях, самі росіяни шукатимуть зі смолоскипами та вилами. Тобто забуття – це ще не найгірше, що може статися з тим, хто зараз служить режиму.

Як російська пропаганда руйнує власну культуру

Те саме стосується і всіх веселих і добрих фільмів та старих пісень, які пропагандисти зараз використовують для гіпнозу. Вони більше ніколи не зможуть асоціюватись із чимось хорошим.

Хто слухатиме пісню "Є тільки мить", якщо її на новорічному вогнику виконував Расторгуєв? Кому захочеться дивитися комедію Гайдая, якщо образ головного героя використав на екрані пропагандист Басков? Тепер цей образ асоціюватиметься з окупантами, які сидять у залі та аплодують Баскову, а завтра повернуться до України, щоб убивати мирних мешканців.

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Росія вкрала російську та радянську культуру у самої себе. Доторкнувшись до неї, пропагандисти та вбивці назавжди це знищили. І, звичайно, в тому, щоб від неї відмовлятися немає нічого поганого і нічого дивного. Ну як можна хотіти дивитися на пам'ятник, якщо він у тебе асоціюється з російським імперіалізмом?

Хто раптом ще не зрозумів, зрозумійте зараз: відмова від цієї пам'яті відбувається не для того, щоб нашкодити Росії. Це – для себе. Щоб більше не мати з ними нічого спільного.

Тож знаменитій російській культурі настає кінець. Як у всьому світі, так незабаром і в самій Росії.

Дивіться відеоблог Арсена Цимбалюка: