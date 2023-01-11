Уверен, до вас уже доносился какие-то отдельные перлы оттуда. Но уверяю – это нужно разбирать полностью.

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Новый год в компании оккупантов-убийц

Хоть и играет песня Гурченко, атмосфера – как на концерте Кобзона. Все в синих тонах, в зале – сборище самонадеянных шовинистов, не любящих Украину.

Итак, среди ведущих этого так называемого шоу мы видим Андрея Малахова и Николая Баскова. Именно они будут "играть на первой скрипке" в этом оркестре праздничного идиотизма.

В этом нет ничего удивительного, ведь именно Басков и Малахов после начала полномасштабного вторжения превратились из просто безответственных и безотказных звезд шоу-бизнеса в будущих участников военного трибунала, прославляющих преступления российских военных в Украине. Они стали людьми, оправдывающими убийства и изнасилования.

Кого выбрали ведущими жалкого шоу: видео

Басков и Малахов заслужили право стать главными звездами вечера. Правда, по российским правилам, вдвоем они его вести не могут. За ними уже давно закрепилась слава представителей далеко не русских ценностей.

На роль "русских витязей, защищающих родину от загнивающего Запада" они и отдельно не тянут, не то что стоя рядом. Так что вдобавок им дали еще 2 пары "ряженых", которые должны напоминать русскому зрителю правильное, непорочное значение словосочетания "Голубой огонек".

Ведущие желают всем "мира, добра и благополучия". Наверное, поэтому они собрали в студии настоящую сборную чикатил. Ведь в зале с довольным видом сидят оккупанты в парадной форме и орденах.

У некоторых орденов столько, что напрашивается вопрос: а это не те же россияне, которые устраивали геноцид украинцев в Буче, Мариуполе, Изюме и других городах? Ведь в современной российской армии щедрее всего награждают именно тех, кто стоит за массовыми убийствами и изнасилованиями. Среди так называемых псковских десантников куда ни плюнь – сплошные герои России.

Пропагандисты пригласили на новогоднее шоу оккупантов-убийц: видео

Может, оно и неплохо, что эти существа все чаще светятся перед камерами. Так разведке и моим коллегам, журналистам-расследователям будет легче их идентифицировать.

Тосты от российских оккупантов: видео

А что это у нас за оговорки пошли – такова наша реальность? Что-то не устраивает? Что-то идет не по плану?

Это выступает так называемый военкор Сладков из так называемого телеканала "Россия". Рядом – его вооруженная массовка. Пропагандисты выскребли весь военный сброд из всех щелей своей необъятной родины.

Интересно, зеков из ЧВК "Вагнера" тоже посадили за стол? Или их побоялись приглашать из-за Баскова? Мол, чтобы толпа фанатов не разорвала артиста.

Пропагандисты цинично использовали "Червону руту"

Ну, и конечно, что за русский праздник, если бы на нем не нашлось места предательству и воровству. Чтобы напомнить всем, кто они есть, на сцену вытащили предательницу Повалий с украинской песней, не имеющей никакого отношения ни к ней, ни тем более к ее хозяевам.

Предательница Повалий спела украинскую песню для россиян: видео

Ничего, ребят. Я думаю, что и украинские песни, и "огонек" уже скоро вернутся в Москву. Но, правда, тот праздник будут проводить уже совсем другие люди.

Россияне "воскресили" Петросяна и его больные шутки

Ну, а изюминкой этого непереваренного блюда под названием "Голубой огонек-2023" стало выступление Петросяна. Нет, это не фигура речи. Я имею в виду не какого-нибудь слабого юмориста, который очень плохо шутил – как Петросян в свое время. Они действительно побывали на свалке и вытащили оттуда самого отвратительного комика всех времен и народов.

Пропагандисты с телеканала "Россия" написали деду на бумажке пару шовинистских прикольчиков. Ну чтобы он и народ повеселил, и Россию похвалил. Благодаря этому впервые в истории Петросяну удалось пробить свое собственное, казалось бы уже непробиваемое, дно. Нет, вуаля, Россия творит чудеса.

Жалкие шутки от Петросяна: видео

Это прозвучало из уст армянского еврея, родившегося в Азербайджане.

"Креативная" шутка о российском газе: видео

Да нет, почему же? Сейчас без российского газа не может обойтись только персонал мобильных крематориев, с помощью которых российская армия избавляется от тел своих солдат, чтобы не платить их семьям. Только вот над этим россияне почему-то не смеются. Ну, оно и понятно, ведь в отличие от мужчины несколько миллионов рублей на дороге не валяются.

Петросян заявил о расширении России: видео

Кажется, этот дед еще больший маньяк, чем его хозяин. Думаю, у него были бы неплохие шансы стать президентом России, если бы она не разваливалась на глазах прямо сейчас.

Пропагандисты не собрали артистов-марионеток на 2 концерта

Кстати, это не единственный "Голубой огонек" на экранах России. Так называемый "Первый канал" тоже выпустил собственную версию этой бредятины. Там также присутствовали убийцы из русской армии, или просто "ряженые" в форме. Но самое интересное, что значительная часть так называемых артистов выступала и на одном, и на другом концерте.

Как одни и те же люди в новогоднюю ночь оказались в двух местах одновременно? Мне, например, как телевизионщику, трудно было бы такое объяснить своим зрителям. Но, уверен, российский зритель, для которого украинская армия уничтожена 5 раз, а Бахмута захвачена 38 раз – такие вещи давно не смущают.

Это, с одной стороны, свидетельствует о том, что желающих поучаствовать в этих вакханалиях не так много. Это при том, что уровень нравственности в российском шоу-бизнесе, как известно, близок к нулю. С другой стороны, на праздники собрали все самые узнаваемые в массах физиономии, которые решили не выезжать из разваливающейся империи. Их всех отмыли, хорошо убрали и приказали заставить народ ностальгировать по любимым песням и фильмам молодости.

Рядом со звездами посадили военных и пропагандистов, чтобы и они ассоциировались с веселыми добрыми песенками, а не с убийствами, пытками и постоянным враньем.

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На какое-то совсем непродолжительное время это даст пропагандистский эффект. Но глобально это будет иметь гораздо более страшные последствия для России. Все, к чему прикасается нынешнее российское государство, обречено на забвение. Все, что они пытаются использовать для достижения своих грязных подлых целей.

Когда российские массы выйдут из-под кайфа, в котором они сейчас находятся, начнется невероятно тяжелое похмелье. И Баскова, Киркорова, Гришаеву, Расторгуева и многих-многих других, принявших участие в пропагандистских акциях, сами россияне будут искать с факелами и вилами. То есть забвение – это еще не самое плохое, что может произойти с тем, кто сейчас служит режиму.

Как русская пропаганда разрушает собственную культуру

То же касается всех веселых и добрых фильмов и старых песен, которые пропагандисты сейчас используют для гипноза. Они больше никогда не смогут ассоциироваться с чем-нибудь хорошим.

Кто будет слушать песню "Есть только миг", если ее на "Новогоднем огоньке" исполнял Расторгуев? Кому захочется смотреть комедию Гайдая, если образ главного героя использовал на экране пропагандист Басков? Теперь этот образ будет ассоциироваться с оккупантами которые сегодня сидят в зале и аплодируют Баскову, а завтра вернутся в Украину, чтобы убивать мирных жителей.

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Россия украла русскую и советскую культуру у самой себя. Прикоснувшись к ней, пропагандисты и убийцы навсегда это все уничтожили. И, конечно, в том, чтобы от нее отказываться нет ничего дурного и ничего удивительного. Ну как можно хотеть смотреть на памятник, если он у тебя ассоциируется с русским империализмом?

Кто вдруг еще не понял, поймите сейчас: отказ от этой памяти происходит не для того, чтобы навредить России. Это – для себя. Чтобы больше не иметь с ними ничего общего.

Так что знаменитой русской культуре наступает конец. Как во всем мире, так скоро и в самой России.

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