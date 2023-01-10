Эстония – флагман юридических новинок

Однако после тщательного анализа двери перед носами россиян закрыли и другие государства Европейского Союза. В январе 2023 года Эстония решила снова стать локомотивом. Теперь – процессов конфискации и перепрофилирования замороженных российских активов на восстановление Украины.

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На сегодняшний день в Эстонии заморозили российские активы эквивалентом около 20 миллионов евро. Это капля в море нанесенной Россией разрухи и человеческих страданий. Однако эстонская инициатива будет иметь большое влияние на принятие консолидированной позиции на уровне ЕС, а дальше – в других государствах-союзниках Украины.

В соответствии с планом, разработанным министерством иностранных дел и министерством юстиции Эстонии, будет создано законодательство, основанное на принципе международного права. Согласно ему, субъект, причинивший ущерб, должен его возместить (более подробно – решение Постоянной палаты международного правосудия по делу о фабрике в Гожуве).

Законопроект внесут на рассмотрение Рийгикогу уже в феврале 2023 года. Под раздачу попадут как активы физических и юридических лиц, так и России как государства.

Откуда столько смелости?

От советской оккупации до перманентной угрозы в Нарве: россияне давно уже как кость в горле для эстонской нации. Следовательно, новации в сфере конфискации активов преследуют далеко не только конфискацию активов.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу убежден, что такие действия создадут прецедент в международном праве и будут способствовать привлечению России и ее агентов к ответственности, в частности путем создания специального трибунала по агрессии.

К тому же, Эстония, в отличие от ряда других государств-членов ЕС, не связана с Россией инвестиционными соглашениями. Следовательно, количество международных механизмов для защиты права собственности подсанкционных олигархов сведено к минимуму.

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Объем эстонских инвестиций в России в три раза меньше суммы конфискованных активов. Поэтому любые "ответные действия" агрессора не будут иметь весомого влияния на экономику Эстонии.

Следует также упомянуть, что балтийское государство уже показывало, как нужно управлять российским имуществом: осенью 2022 года из таллиннской гавани Мууга вывезли и продали 12 тысяч тонн подсанкционного удобрения.

А что ЕС?

ЕС работает. В конце 2022 года Урсула фон дер Ляен заявила, что в Союзе позаботятся о том, чтобы Россия заплатила за нанесенное разорение замороженными средствами олигархов и активами своего центрального банка. Уже в декабре представителям 27 государств направили "документ о вариантах" с опциями, доступными для перепрофилирования активов в соответствии с действующими нормами международного права.

Наиболее вероятным вариантом является создание специального учреждения, которое будет инвестировать замороженные средства, а полученную прибыль будет направлять на восстановление Украины и компенсацию жертвам российских преступлений. В случае, если субъект исключается из санкционного списка, ему вернут активы. Однако инвестиция будет продолжать доход.

Первые обсуждения юридических границ такого механизма планируются уже в январе 2023 года. Принятие законопроекта на уровне парламента Эстонии в феврале будет значительно способствовать параллельным процессам на уровне ЕС.

Что говорит международное право

Конфискация и перепрофилирование российских активов тормозится тремя камнями преткновения:

иммунитетом суверенных активов,

вмешательством в право собственности частных субъектов,

обратным действием закона.

Нельзя просто взять и передать Украине замороженные активы. Хотя это, по меньшей мере, соответствовало бы соображениям морали и справедливости, ведь изъятого имущества все равно не хватит для покрытия всего нанесенного Россией ущерба.

В 2012 году в решении по делу "Германия против Италии" Международный суд ООН заключил, что иммунитет государственного имущества неприкосновен даже в случае серьезного нарушения прав человека или другой основополагающей нормы международного права (запрет применения силы).

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В то же время, агрессия России против Украины продемонстрировала, что международное право требует реформирования, а государство не должно иметь возможность злоупотреблять правом и избегать ответственности. То же касается и права собственности частных субъектов.

Наказание за подстрекательство, совершение или соучастие в международных преступлениях, в том числе и финансовое, не может считаться неправомерным вмешательством в право собственности. Поэтому вопрос – только в стройности буквы закона, в частности, и в отношении обратного действия во времени.

На сегодняшний день планы ЕС и отдельных государств-членов являются компромиссным вариантом: не нарушая нормы и принципы международного права, они позволяют не откладывать замороженные активы под матрас, а заставляют их работать на восстановление Украины уже сейчас.