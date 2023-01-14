За неофіційною інформацією, компанія вже втратила до 30% особового складу й техніки. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.
Варте уваги Можлива ліквідація ПВК "Вагнера", – політтехнолог назвав головні ознаки
"Думаю, що тепер ПВК затикатиме усі дірки, які треба буде закрити з точки зору російського генштабу. Їх просто витрачатимуть, економлячи регулярні частини рос військ. Фактично, вони залишать цю компанію – сьогодні її Пригожин очолює, завтра може будь-хто інший. раптом з Пригожиним щось станеться або його усунуть від керівництва", – переконаний Жданов.
Вагнерівців цілеспрямовано знищують
Як запевняє військовий експерт, приватна військова компанія буде дуже сильно послаблена – і в плані комплектування, і в плані забезпечення. Останнє повністю йде з міністерства оборони Росії.
Жданов допускає, що найманців ПВК "Вагнер" можуть спеціально знищувати в Україні. На Бахмутському напрямку це вже зробили.
"Вони дочекалися, поки вагнерівці коштом власних втрат протиснуть нашу оборону, почнуть рухатися вперед і лише потім було підсилення десантними військами регулярної армії Росії. Вони їх потроху будуть "утилізовувати", намагаючись максимально послабити й знівелювати той силовий вплив, який може здійснити компанія, – підсумував Олег Жданов.
ПВК "Вагнер" можуть нейтралізувати
- США працюють над тим, щоб припинити діяльність ПВК "Вагнера" по всьому світу. Держдеп із занепокоєнням стежить за тим, як компанія Пригожина прагне вербувати найманців із Сербії.
- Про це повідомив радник Державного департаменту США Дерек Чолле. Свої побоювання він висловив під час переговорів у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем.
- "Ми бачили, що група "Вагнера" прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що цього не можна допускати", – сказав він.
- Чолле також закликав Сербію запровадити санкції проти Росії. Весь світ має дати зрозуміти державі-агресорці, що та поводиться неприйнятно.