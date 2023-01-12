Так, мовиться й узагалі про ліквідацію ПВК "Вагнера". Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Герасимов тепер може кинути вагнерівців куди завгодно

Мовиться навіть не про ліквідацію особисто Пригожина, що не так важливо. А про ліквідацію ПВК "Вагнера",

– зазначив політтехнолог.

Утім, ліквідувати ПВК "Вагнера" не так просто, оскільки це озброєна армія. Крім того, до вчорашнього дня не було зрозуміло, хто з них сильніше.

Сьогодні ж Герасимов особисто керує російськими військами в Україні. Тож може віддати будь-який наказ вагнерівцям, хоч "вишикуватися та побігти на Київ". Ось так може зникнути ПВК "Вагнера", адже якщо розформовувати військо Пригожина, то треба думати, куди ж дівати усіх цих зеків.

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Чому посіпаки Пригожина втекли з-під Бахмута

Шейтельман пригадав, що нещодавно вагнерівці намагалися взяти Бахмут, що в Донецькій області, а потім почали штурмувати Соледар. На його думку, це пов'язано з тим, що позаду ПВК "Вагнера" поставили нові підрозділи російських десантників.

І річ навіть не в тому, що десантників використовували як загороджувальні загони, а в тому, що їм дозволяли просто стріляти вперед, де "бігають вагнерівці".

Можливо, вони втекли з-під Бахмута, щоб позбавитися "піклування" десантників. Тобто поки це схоже на операцію щодо ліквідації,

– припустив політтехнолог.

Однак це не гарантує, що ПВК "Вагнера" ліквідують, адже Пригожин ще не повністю втратив свій вплив. На думку Шейтельмана, ймовірно, Пригожин ще може здійснити так званий реванш.

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