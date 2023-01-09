Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. За його словами, непорозуміння між російським керівництвом може успішно використовувати ЗСУ для звільнення тимчасово окупованих територій.

Цікаво В ISW викрили брехню Пригожина: хоче приховати реальні цілі у Бахмуті

Конфлікти між російським керівництвом

Марк Фейгін зауважив, що, на його думку, генералітет просто ненавидить Пригожина. Керівник "вагнерівців" нерідко ставав учасником публічних конфліктів. Зокрема, стосунки "на ножах" у нього і з начальником генштабу збройних сил Росії Валєрієм Герасимовим.

За словами опозиціонера, Герасимов може затримувати боєприпаси, військову техніку спеціально, щоб підривати авторитет Пригожина серед мобілізованих. Частина рішень все ж залежить не від засновника ПВК "Вагнера", а від генштабу та міноборони Росії.

Усі хочуть, щоб Пригожин обісрався, щоб його свої ж і розстріляли, чого я, до речі, не виключаю,

– додав Фейгін.

Він пояснив, що конфлікт загострюється ще сильніше, тому що, як мінімум Бахмут, який шість місяців обіцяють захопити, залишається українським. Соледар – ще один з інструментів цього загострення.

Марк Фейгін про підрив авторитету Пригожина: дивіться відео

ЗСУ використовують російські конфлікти

Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін наголосив, що цю ситуацію може успішно використовувати українська армія. Для ЗСУ вигідно, що керівництво Росії між собою не може дійти згоди.

Яскравим прикладом може стати удар по Макіївці 31 грудня 2022 року. Зокрема, Пригожин напередодні повідомив росіянам, що у цьому населеному пункті дислокуються частини мобілізованих.

Нагадаємо! У новорічну ніч ЗСУ вдарили по училищу у Макіївці, де було значне скупчення російської техніки та живої сили. Відомо, що вдалось знищити та пошкодити до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.

"Чому ж ЗСУ в українських інтересах не займатися цією дезінформацією? Чому вони не повинні це робити?", – додав Фейгін.

Він зазначив, що росіяни завжди шукають виправдання своїм невдачам. Вони нарікають, що переваги українців в отриманні та використанні на полі бою західного озброєння.

Ситуація в Бахмуті: основне