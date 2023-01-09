Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. По его словам, недоразумение между российским руководством может успешно использовать ВСУ для освобождения временно оккупированных территорий.
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Конфликты между российским руководством
Марк Фейгин заметил, что, по его мнению, генералитет просто ненавидит Пригожина. Руководитель "вагнеровцев" нередко становился участником публичных конфликтов. В частности, отношения "на ножах" у него и с начальником генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
По словам оппозиционера, Герасимов может задерживать боеприпасы, военную технику специально, чтобы взрывать авторитет Пригожина среди мобилизованных. Часть решений все же зависит не от основателя ПИК "Вагнера", а от генштаба и минобороны России.
Все хотят, чтобы Пригожин оборвался, чтобы его свои же и расстреляли, чего я, кстати, не исключаю,
– добавил Фейгин.
Он пояснил, что конфликт обостряется еще сильнее, потому что, как минимум, Бахмут, который шесть месяцев обещают захватить, остается украинским. Соледарь – еще один из инструментов этого обострения.
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ВСУ используют российские конфликты
Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин подчеркнул, что эту ситуацию может успешно использовать украинская армия. Для ВСУ выгодно, что руководство России между собой не может прийти к согласию.
Ярким примером может стать удар по Макеевке 31 декабря 2022 года. В частности, Пригожин сообщил россиянам, что в этом населенном пункте дислоцируются части мобилизованных.
"Почему ВСУ в украинских интересах не заниматься этой дезинформацией? Почему они не должны это делать?", - добавил Фейгин.
Он отметил, что россияне всегда ищут оправдание своим неудачам. Они сетуют на то, что преимущества украинцев в получении и использовании на поле боя западного вооружения.
Ситуация в Бахмуте: основное
- Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин буквально одержимый увлечением Бахмута. Дело в том, что он стремится контролировать шахты возле города.
- Заметим, Пригожин буквально забрасывает Бахмут "пушечным мясом". На штурм Бахмута отправляют зэков, завербованных в ППК "Вагнера". Они гибнут десятками, а то и сотнями. Большие утраты уже и не скрывает сам Пригожин. Недавно он показал переполнены телами вагнеровцев подвалы под Бахмутом.
- Также в начале января Пригожин посетовал, что его боевики не могут захватить город. Он скулил, что Бахмут – это крепость в каждом доме. Основатель ПИК Вагнера также заявил, что наши воины создали 500 линий обороны ".