Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, основные события все же будут разворачиваться в Донецкой дуге.

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Три линии фронта

Денис Попович отметил, что прежде всего россияне будут продолжать свою активность на Донецком направлении – Бахмут прежде всего. Также под угрозой Харьковщина.

"На Купянск может быть осуществлено наступление, поскольку россияне хотят отыграть те потери, которые они понесли во время нашего контрнаступления на Харьковщине в сентябре", - пояснил он.

По словам военного обозревателя, вполне возможно посягательство врага и на Запорожская область.

"Эти массы демобилизованных, массы вагнеровцев, которые сейчас концентрируются на фронте, именно направлены на эти направления", – подчеркнул он.

Тем не менее, все же основной целью россиян остается Донбасс. По идее, они не будут оставлять попытки взять Бахмут.

Также Попович спрогнозировал, что Россия желает выйти на административные границы Донецкой области.

"Чтобы потом, возможно, объявить о победе, об освобождении двух регионов - Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

Кроме того, военный обозреватель не отверг вариант о возможном побуждении такими действиями украинской стороны провести переговоры на условиях противника.

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Наступление или оборона россиян

Попович рассказал, что в зависимости от направления россияне готовятся либо к наступательным, либо к оборонительным действиям. К примеру, в Запорожской области оккупанты планируют защищать свои позиции. Таким образом, они хотят создать так называемый "сухопутный коридор в Крым".

Если наши дойдут на побережье до Черного и Азовского морей в Запорожской и Херсонской области, то сможем отрезать им поставки и это их совершенно не устраивает.

– заметил военный обозреватель.

По его словам, россияне прекрасно понимают, что в таком случае ВСУ примут "ракетный клич" на временно оккупированный Крым.

В Луганской области россиянами будет вестись и оборона, и наступление. В настоящее время инициатива возле Кременной и Сватового в ВСУ.

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