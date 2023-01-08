Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, оккупанты сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области, по крайней мере, с пропагандистской целью.
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На Востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные,
– рассказала Маляр.
"Сейчас очень тяжело в Соледаре", – добавила заместительница.
Большинство защитников – непрофессиональные военные
Она добавила, что большая часть украинской армии на сегодняшний день – это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные. Следовательно, мы должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое "испытание военными реалиями войны".
Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели – сохранить государство и победить,
– объяснила Маляр.
Актуально о ситуации на Востоке
- Российские оккупанты усилили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются прорвать оборону ВСУ в Соледаре.
- Ожесточенные бои продолжаются и в районе Сватово – Кременной в Луганской области.
- За прошедшие сутки продолжались боевые действия в районе Сватово. По данным Генштаба ВСУ, россияне пытаются улучшить свои тактические позиции на Северо-Запад от Сватово на Купянском направлении.
- Украинские войска отбили атаку в районе Стельмаховки.