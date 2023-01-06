"Одержимость" Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами. Об этом со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне сообщили в Reuters, пишет 24 Канал.

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Пригожин хочет контролировать шахты

По данным агентства, Соединенные Штаты считают, что Евгений Пригожин заинтересован во взятии под контроль соли и гипса из шахт вблизи Бахмута. Об этом рассказал представитель Белого дома.

Есть признаки того, что "одержимость" России и Пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами, добавил чиновник.

– отметили в агентстве.

Ранее США обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других местах для помощи в финансировании войны Москвы в Украине. Конечно же, оккупанты отвергали обвинения.

Из почти 50 тысяч вагнеровцев, которых россияне отправили в Украину, более 4100 убиты. Еще 10 000 ранены. В частности, более тысячи вагнеровцев погибли вблизи Бахмута в период с конца ноября по начало декабря, отметил американский чиновник.

В конце прошлого месяца в Белом доме заявили, что ЧВК "Вагнера" получил партию оружия из Северной Кореи. В частности, чтобы помочь укрепить российские силы в Украине.

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