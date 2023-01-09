Як заявили фахівці американського Інституту вивчення війни, ці твердження є хибними.

Важливо ЗСУ відстояли Соледар, туди перекинули резерви, – військовий експерт Жданов

На думку аналітиків, заяви Пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільний темп просування "Вагнера" навколо Бахмута, але наголосити на важливості встановлення контролю над територією.

У заяви Пригожина ніхто не вірить

Колишній російський офіцер та блогер розкритикував Пригожина та російських командирів, заявивши, що всі знали про існування цих шахт при розробці плану наступу, і відкинув твердження про наявність у цьому районі історичних захисних споруд.

Блогер зазначив, що навіть якщо війська захоплять Соледар, Пригожин та російські військові програють стратегічно через те, що кинуть свої найкращі сили у бій на виснаження.

Цікаво! Раніше у Білому домі заявили, що Пригожин зацікавлений у тому, щоб взяти під контроль родовища в районі Бахмута. Зокрема, соляні та гіпсові шахти.

Що відбувається у Бахмуті