Як заявили фахівці американського Інституту вивчення війни, ці твердження є хибними.
Важливо ЗСУ відстояли Соледар, туди перекинули резерви, – військовий експерт Жданов
На думку аналітиків, заяви Пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільний темп просування "Вагнера" навколо Бахмута, але наголосити на важливості встановлення контролю над територією.
У заяви Пригожина ніхто не вірить
Колишній російський офіцер та блогер розкритикував Пригожина та російських командирів, заявивши, що всі знали про існування цих шахт при розробці плану наступу, і відкинув твердження про наявність у цьому районі історичних захисних споруд.
Блогер зазначив, що навіть якщо війська захоплять Соледар, Пригожин та російські військові програють стратегічно через те, що кинуть свої найкращі сили у бій на виснаження.
Що відбувається у Бахмуті
- Станом на 8 січня стало відомо, що у районі Бахмута Донецької області відбувається ротація окупаційного війська. Так, вагнерівців замінили кадровими підрозділами російських загарбників. Натомість вагнерівців перекидають в район Соледара, що також на Донеччині, а також відправляють на доукомплектацію.
- Російські військові не полишають спроб взяти під контроль усю Донецьку область. І на, за словами військового експерта Олега Жданова, у них є низка причин. Зокрема у Пригожина є свої інтереси на соляні шахти та вапняк.