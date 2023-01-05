Про це для 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами Пригожин, робить максимально публічні брутальні заяви.

До теми Росіяни "зламали зуби" об Бахмут, Пригожин зажурився, – військовий ЗСУ

"Це спрацьовує на певний сегмент населення, але дуже дратує політиків. Їм така історія не подобається і те, наскільки Пригожин посилюється в російському політичному просторі", – сказав політолог.

Він зазначив, що Пригожин вибрав собі ледь не прямий канал комунікації з Путіним і може доносити до нього свою позицію. Відтак, Пригожина намагатимуться усунути.

Суперництво наростає. Воно поки час від часу виринає у політичному просторі, коли ув'язнені розповідають, як Пригожин сидів у в'язниці й що він саме робив. Думаю, таких історій ставатиме все більше, бо Кремлю треба підважувати вплив Пригожина, – зазначив Рейтерович.

Зверніть увагу – Рейтерович про вагнерівців та Пригожина: дивіться відео

Зникає окремішність вагнерівців

На думку Рейтеровича, статус Пригожина не може не хвилювати військових. Хоч, як зазначив політолог, поняття офіцерської честі не притаманне Росії, але в окупантів певне розуміння окремішності існувало. Зараз все порушене.

"Вони зрозуміють, що Пригожин може почати знімати генералів і призначати когось зі своїх. Можливо, матимемо таку історію, яка колись була в нацистській Німеччині, коли штурмові загони почали претендувати на заміщення Вермахту. Сподіваюсь, що на Росії це почнеться найближчим часом, бо якщо б'ються між собою, то легше нашим ЗСУ", – сказав політолог.

Вагнерівці не довели ефективність

Очільник "Вагнера" прагнув продемонструвати максимальний успіх на Бахмутському напрямку й здатність вагнерівців брати достатньо великі міста. Політолог зазначив, що у ворогів нічого не виходить, хоч під Бахмутом є і ПВК, і представники збройних сил Росії.

Пригожин розуміє, що сам себе загнав в пастку. Він зробив нинішню свою кар'єру на псевдоефективності. Він запевняв, що для "Вагнера" немає викликів, з яким би він не міг впоратися. Це не перший раз у них щось не виходить. Раніше просто не було такого піару, – розповів політолог.

Шукають, як відступити

Історію з Бахмутом вагнерівці зробили максимально публічною і, як сказав Рейтерович, зараз їм треба підготувати шлях для відступу. Політолог вважає, що робитимуть ставку на те, що армія Росії кинула їх з точки зору вогневої підтримки, авіації та важкої артилерії.

Рейтерович вважає, що Пригожин може діяти за двома варіантами:

доводити, що треба щось міняти в армії, а конкретно – в її керівництві;

розширити специфікацію приватної компанії. Вагнерівці хочуть отримати важку бронетехніку, літаки, гелікоптери тощо.

"Побачимо, за яким сценарієм вони підуть. Я не відкидаю, що вони можуть навіть поєднати 2", – додав Рейтерович.