Кожний четвертий росіянин, який воює в Україні, завербований ПВК "Вагнера". Про це пише The Guardian, посилаючись анонімно на представника західної розвідки.
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Західна розвідка оцінила ефектність ПВК "Вагнера" на Донеччині
Загалом, чиновник наголосив, що військо Пригожина відіграє все більш значущу роль у російському вторгненні в Україну. Він також оцінив ефективність вагнерівців на Бахмутському напрямку.
За його словами, успіхи вагнерівців на Донеччині є обмеженими. Він запевняє, що темпи їхнього просування є досить повільними.
Бойовикам ПВК "Вагнера" іноді потрібно два тижні, щоб взяти один будинок,
– зазначає співрозмовник.
Що відомо про бойовиків Пригожина
- Зазначимо, що Євген Пригожин є засновником ПВК "Вагнера". Його бойовики залучені у бойових діях в Україні.
- Нещодавно у Reuters повідомляли, що ПВК "Вагнера" наразі має приблизно 50 тисяч найманців. З них уже понад 4 100 убиті та 10 тисяч поранені. За інформацією ЗМІ, понад тисячу найманців ліквідовані в період з кінця листопада до початку грудня поблизу Бахмуту.
- Пригожин активно набирає у свою армію злочинців. Нещодавно він зустрівся з вагнерівцями-зеками та зняв з них всі судимості.
- Тоді ж Пригожин заявив, що відпустив на волю першу партію злочинців, які були набрані для війни в Україні з місць ув'язнення, з них також зняті всі судимості. Він сказав, що суспільство повинно ставитись до них "з повагою".
- Очільник ПВК "Вагнера" стверджує, що багатьом з тих, хто сидів у таборах, залишались до виходу на волю лічені дні, вони пішли на загарбницьку війну, бо "просто Батьківщину хотілося захищати".
- У Держдепі США нещодавно повідомили, що за наявними даними, армія Пригожина отримувала зброю від Північної Кореї через треті держави.