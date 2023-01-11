Кожний четвертий росіянин, який воює в Україні, завербований ПВК "Вагнера". Про це пише The Guardian, посилаючись анонімно на представника західної розвідки.

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Західна розвідка оцінила ефектність ПВК "Вагнера" на Донеччині

Загалом, чиновник наголосив, що військо Пригожина відіграє все більш значущу роль у російському вторгненні в Україну. Він також оцінив ефективність вагнерівців на Бахмутському напрямку.

За його словами, успіхи вагнерівців на Донеччині є обмеженими. Він запевняє, що темпи їхнього просування є досить повільними.

Бойовикам ПВК "Вагнера" іноді потрібно два тижні, щоб взяти один будинок,

– зазначає співрозмовник.

Що відомо про бойовиків Пригожина