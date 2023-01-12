Так, говорится вообще о ликвидации ЧВК "Вагнера". Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Герасимов теперь может бросить вагнеровцев куда угодно

Речь даже не о ликвидации лично Пригожина, что не столь важно. А о ликвидации ЧВК "Вагнера",

– отметил политтехнолог.

Впрочем, ликвидировать ЧВК "Вагнера" не так просто, поскольку это вооруженная армия. Кроме того, до вчерашнего дня не было понятно, кто из них сильнее.

Сегодня же Герасимов лично руководит российскими войсками в Украине. Так что может отдать любой приказ вагнеровцам, даже "выстроиться и побежать в Киев". Вот так может исчезнуть ЧВК "Вагнера", ведь если расформировывать войско Пригожина, то надо думать, куда девать всех этих зэков.

Шейтельман предположил, что ЧВК "Вагнера" могут ликвидировать: смотрите видео

Почему приспешники Пригожина сбежали из-под Бахмута

Шейтельман вспомнил, что недавно вагнеровцы пытались взять Бахмут в Донецкой области, а затем начали штурмовать Соледар. По его мнению, это связано с тем, что позади ЧВК "Вагнер" поставили новые подразделения российских десантников.

И дело даже не в том, что десантников использовали как заградительные отряды, а в том, что им разрешали просто стрелять вперед, где "бегают вагнеровцы".

Возможно, они сбежали из-под Бахмута, чтобы избавиться от "заботы" десантников. То есть пока это похоже на операцию по ликвидации,

– предположил политтехнолог.

Однако это не гарантирует, что ЧВК "Вагнера" ликвидируют, ведь Пригожин еще не полностью утратил свое влияние. По мнению Шейтельмана, вероятно, Пригожин еще может совершить так называемый реванш.

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