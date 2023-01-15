Однак незабаром партнери збільшать постачання важкої зброї для Києва. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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"Нещодавні обіцянки щодо надання важкої бойової техніки є важливими – і я очікую більшого в найближчому майбутньому. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги" – заявив генсек НАТО.

Зеленський про НАТО

Президент України Володимир Зеленський 11 січня сказав, що очікує від Північноатлантичного альянсу потужних кроків. За його словами, мало лише риторики про "відчинені двері" й Україна чекає на конкретні дії.

Ці речі мотивують людей, наше суспільство, як кандидатство в ЄС. Як це впливає? Мотивує, що все це правда, що люди небайдужі, що нас не годують обіцянками, що дійсно нас бачать серед рівних рівними, – пояснив Зеленський.

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