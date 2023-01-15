Однак незабаром партнери збільшать постачання важкої зброї для Києва. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
До теми Попереджатиме про активність росіян: НАТО розмістить свою техніку в Румунії
"Нещодавні обіцянки щодо надання важкої бойової техніки є важливими – і я очікую більшого в найближчому майбутньому. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги" – заявив генсек НАТО.
Зеленський про НАТО
Президент України Володимир Зеленський 11 січня сказав, що очікує від Північноатлантичного альянсу потужних кроків. За його словами, мало лише риторики про "відчинені двері" й Україна чекає на конкретні дії.
Ці речі мотивують людей, наше суспільство, як кандидатство в ЄС. Як це впливає? Мотивує, що все це правда, що люди небайдужі, що нас не годують обіцянками, що дійсно нас бачать серед рівних рівними, – пояснив Зеленський.
Військова допомога для України: останні новини
- Велика Британія може надати українцям 30 самохідних артилерійських установок AS-90.
- Нову партію військової допомоги надала Німеччина. Мовиться про танки для розмінування територій. Крім цього, Берлін готується передати 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.
- Польща оголосила, що передасть Україні важкі танки Leopard. Крім неї, ще 5 країн готові передати ці танки.