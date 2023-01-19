Министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнули, что продолжающаяся уже год полномасштабная война России с Украиной остается наиболее серьезной угрозой для международной безопасности со времен Второй мировой войны и является беспрецедентным вызовом для международного сообщества.
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Последствия этой войны ощутимы во всем мире
- Кулеба и Резников отметили, что Россия не изменила своих целей по отношению к Украине. Цель страны-агрессорки – уничтожить одно из крупнейших государств в Европе и 45 миллионов населения украинского народа.
- Россия сопровождает свою агрессию многочисленными военными преступлениями и преступлениями против человечности, в том числе убивает гражданское население, наносит массированные ракетные удары по украинским городам, целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру.
- Кроме того, эта война опасна для евроатлантического сообщества, ведь Россия стремится разрушить европейский порядок безопасности и поставить под сомнение жизнеспособность демократии как формы организации общественной жизни.
- Спровоцировав угрозу глобального продовольственного кризиса и усложнив международную торговлю, чрезвычайно серьезные последствия российская агрессия повлекла за собой многие государства Африки, Азии и других континентов.
Угроза нового полномасштабного вторжения реальна
Кулеба и Резников отметили, что украинцы доказали, что способны остановить государство-агрессора. Профессионализм и героизм украинских воинов показали, что чем крепче станут оборонные способности Украины, тем быстрее закончится жестокая война.
Практическую военную помощь Украине оказывают более 50 международных государств-партнеров. Министры поблагодарили это от имени Украины, однако отметили, что Россия все еще имеет преимущество в живой силе, вооружении и в количестве военной техники.
В настоящее время российские войска продолжают наступательные действия на Востоке Украины и попытка реванша России за ее неудачи в войне, в частности, угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна.
Именно поэтому мы обращаемся ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень. Одной из особо острых и наиболее неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины сегодня улучшение их обеспеченности современной броневой техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов,
– говорится в сообщении.
Министры призвали страны присоединиться к танковой коалиции
Дмитрий Кулеба и Алексей Резников поздравили "смелое и очень своевременное решение" Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Однако подчеркнули, что этого недостаточно для достижения оперативных целей.
Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах,
– говорится в сообщении.
Также они обратились ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу.
Это необходимо для защиты граждан Украины, ради установления справедливости и "подтверждения права каждого народа на нашей планете быть хозяином на своей земле". А также чтобы отстоять ценности мира, свободы и демократии.