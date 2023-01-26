Таку думку на ютубі 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, міжнародна спільнота хоче якнайшвидше завершити війну перемогою України.

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З Путіним намагалися домовитися

Як наголосив Гудков, цілком ймовірно, що світ намагався домовитися з Владіміром Путіним, щоб той таки погодився відвести війська принаймні на лінії 23 лютого. Він не може це стверджувати напевно, але зазначив, що така інформація існує.

Я припускаю. Моя особиста конспірологія. Вона спирається на певні "розмови" щодо Кремля. Путіну нібито через посередників сказали – або ти виводь добровільно війська, хоча б на лінії 23 лютого, віддаєш репарації, визнаєш провину, і решту будемо забирати політичними методами. Або нам це все набридло – і ми передаємо серйозну техніку Україні,

– вважає Гудков.

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Він підкреслив, що ця інформація є припущеннями. Саме так можна пояснити нещодавню активізацію багатьох міжнародних партнерів щодо передачі зброї України. Вже пішли навіть перші розмови про авіацію. Очевидно, що Путін не погодився на пропозицію посередників.

Раз дають танки в такій кількості, то очікуємо серйозних наступальних дій від ЗСУ. І прийде поразка Путіна, на яку він не матиме що відповісти. Світ вирішив прискорити хід війни. Абсолютно правильна стратегія,

– зазначив Гудков.

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