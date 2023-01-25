Эстония оказывает Украине самую большую помощь в мире, если считать в процентах от ВВП. Это касается и всеобщей, и военной. Об этом 24 Канала сказал эстонский профессор права Евгений Цибуленко.

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Помощь сверхмощная

По словам профессора, страна тратит треть своего оборонного бюджета. Примечательно, что Эстония начала это делать не с 2022 года, а с 2014 года. Эстония и Литва были первыми странами, которые предоставили летательное оружие.

В январе 2022 года, когда стало ясно, что вторжение неизбежно, Эстония передала Украине Javelin. Это было не так-то просто, ведь нужно было получить разрешение на реэкспорт от США. Однако Эстония справилась с этим,

– отметил политолог.

Следовательно, в начале полномасштабного вторжения украинские военные встречали российские танки, в частности эстонскими "Джавелинами".

"Последний пакет действительно самый большой. Эстония передала все свои гаубицы – 155-миллиметровые натовского стандарта. Раньше их передавала Италия, они очень хорошо себя показали", – заметил Цибуленко.

Кроме того, украинским защитникам передадут 122-миллиметровые гаубицы Д-30 советского образца. Также предоставляются противотанковые гранатометы, боеприпасы и другое снаряжение.

Эстония переходит на самоходные артиллерийские установки. Гаубицы, идущие в Украину, заменяются. Сказать, что Эстония полностью останется без оружия, нельзя,

– объяснил Цибуленко.

Более того, страна наращивает закупки новейшего вооружения, в частности HIMARS, которые будут иметь ракеты с дальностью 300 километров, противокорабельные ракеты и мины, ПВО средней дальности и прочее. Нужно понимать, добавляет политолог, что Эстония является членом НАТО и имеет контингент союзников – англичан, французов, датчан.