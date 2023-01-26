Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, нині ми маємо абсолютно коректну поведінку Німеччини щодо передачі Україні всього необхідного.

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У чому помилка Німеччини щодо Росії

Подоляк вважає, що ми маємо справедливо ставитися до Німеччини. Тому що вона проробила колосальну роботу над собою. Раніше це була країна, яка адвокатувала Росію в Європі. Тобто у Берліні говорили про те, що Москву треба долучити до європейських ринків, зробити її партнером.

За його словами, німці думали, що, якщо вони втягнуть Росію в європейський бізнес, інтегрують її в сировинну та в інші види економіки, то Москва буде зацікавлена в тому, щоб убезпечити Європу не лише від якихось масштабних, а й локальних конфліктів.

Просто ми з вами розуміємо природу Росії як такої. Для Росії якраз-таки немає економіки – є надприбутки для того, щоб купити яхту, але економіки як інструменту впливу не існує,

– наголосив Подоляк.

Він зауважив, що для росіян існує лише такий інструмент впливу, як війна, шантаж, політичне вбивство, втручання й пропагандистська робота. Тому що вони керуються принципом "розділяй і володарюй", який побудований на насиллі, тому що це природа російської державності.

Адже, пояснив Подоляк, насильство – це єдиний шанс для їхнього існування. Тому що так Росія контролює свій внутрішній простір. Зокрема, влада говорить своєму населенню, що воно живе у багнюці, зате має велич Росії. Тобто вона продає це як концепцію стримування внутрішніх протиріч.

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Чи справді Німеччина не передасть Україні винищувачі

Він зауважив, що Німеччина, й особливо Олаф Шольц, еволюційно змінювалися, хоч і не так швидко, як нам би хотілося. Українці ж ухвалюють рішення доволі швидко, тому що розуміють цей час краще за багатьох. Адже ми юна державність і можемо бути таким собі потягом Європи, пояснити, що за все треба платити ціну й потрібно дуже швидко ухвалювати рішення.

На його думку, німці зрозуміли, що концепція втягнути Росію в Європу, була помилкою. Як і те, щоб узагалі мати з нею партнерські відносини та робити росіян партнерами в своїх бізнесах. Берлін зараз спробує спокутувати цю помилку та відновити правильні інформаційні наративи в Європі, а саме – що безпека може бути лише без Росії, й тільки за суттєво послабленої Москви.

Тому, за словами радника голови Офісу Президента, заяву Шольца про те, що Німеччина не надасть Україні винищувачі, не варто сприймати як категоричну відмову.

От "ні-ні-ні", перекладаючи з німецької, – це означає "так-так-так", тільки через певний час,

– вважає Подоляк.

Він додав, що нині ми маємо абсолютно коректну поведінку Німеччини з погляду передачі Україні всього необхідного.

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