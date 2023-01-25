Як стало відомо, Шольц поговорив із Зеленським перед виступом у німецькому парламенті. До речі, канцлер Німеччини виключив передачу Україні винищувачів.

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Про що говорили Зеленський та Шольц

Шольц заявив, що передавати зброю в Україну – це правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.

Причина викликів, які стоять перед нами, – це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів,

– сказав канцлер.

Також Шольц наголосив на правильності тісної співпраці партнерів щодо постачання озброєння.

Зверніть увагу! Leopard 2 – німецький основний бойовий танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу.



Основні характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

Володимир Зеленський подякував Шольцу за нову військову допомогу.

"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині", – сказав український лідер.



Володимир Зеленський поспілкувався з Шольцом / фото з телеграм-каналу Зеленського

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