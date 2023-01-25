Як стало відомо, Шольц поговорив із Зеленським перед виступом у німецькому парламенті. До речі, канцлер Німеччини виключив передачу Україні винищувачів.
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Про що говорили Зеленський та Шольц
Шольц заявив, що передавати зброю в Україну – це правильно, але він хоче уникнути ескалації війни.
Причина викликів, які стоять перед нами, – це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів,
– сказав канцлер.
Також Шольц наголосив на правильності тісної співпраці партнерів щодо постачання озброєння.
Основні характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу
Володимир Зеленський подякував Шольцу за нову військову допомогу.
"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки і тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині", – сказав український лідер.
Володимир Зеленський поспілкувався з Шольцом / фото з телеграм-каналу Зеленського
Передача Leopard Україні: останні новини
- Німеччина ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо танків Leopard 2. Від Берліна наша держава отримає роту таких танків.
- Європейські країни планують передати Україні 80 основних бойових танків Leopard на два батальйони. А США хочуть забезпечити ще один танковий батальйон.
- Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що Україна отримає від Варшави роту танків Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.
- До речі, У рамках зустрічі "Рамштайн" 12 держав домовилися про те, що передадуть нашому війську близько 100 Leopard 2.
- У звіті Інституту вивчення війни ISW наголосили, що постачання танків дозволить ЗСУ посилити механізовані бойові дії.