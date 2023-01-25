Как стало известно, Шольц побеседовал с Зеленским перед выступлением в немецком парламенте. Кстати, канцлер Германии исключил передачу Украине истребителей.

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О чем говорили Зеленский и Шольц

Шольц заявил, что передавать оружие в Украину – это правильно, но хочет избежать эскалации войны.

Причина стоящих перед нами вызовов – это страшная захватническая война против Украины. Ужасная война, где принципы, о которых мы согласились в Европе, были подвергнуты сомнению,

– сказал канцлер.

Также Шольц отметил правильность тесного сотрудничества партнеров по поставке вооружения.

Обратите внимание! Leopard 2 – германский основной боевой танк, который считается одной из лучших боевых машин мира.



Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канала

Владимир Зеленский поблагодарил Шольца за новую военную помощь.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим , – сказал украинский лидер.



Владимир Зеленский пообщался с Шольцом / Фото с телеграм-канала Зеленского

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