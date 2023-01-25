Соответствующая информация появилась в немецком издании Spiegel, однако официального подтверждения пока нет. Как отмечает политолог Игорь Рейтерович, немцы тянули до последнего, на "Рамштайне" их финально добивали аргументами. Об этом он сказал в эксклюзивном стриме 24 Канала.

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Отступать некуда

По словам Рейтеровича, немцы сами себя загнали в такую ситуацию, что отказаться от передачи – это подписать себе приговор с точки зрения лидерства в Европе, преданности демократии, свободе и так далее.

Я был и ранее убежден, что Германия сделает это. Теперь дождемся главного – сколько этих танков будет и когда. Обещания обещаниями, но если они начнут говорить, что к концу года нам их поставят… Это, мягко говоря, нам не очень поможет,

– утверждает политолог.

The Wall Street Journal написало о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams. Говорят, что Байден принял это решение, потому что ему надоела позиция Германии. К слову, Испания заявила, что готова передать Украине 50 танков Leopard менее чем за месяц. Нужно только согласие Германии. Следовательно, немцы поняли, говорит Рейтерович, что отступать уже некуда. Надо принимать решение, и оно должно быть в пользу Украины.

Под давлением Польши, Испании, стран Балтии немцы сдались, и Шольц в конце концов сделал правильный выбор. Я не удивлюсь, что этот выбор принесет ему определенные политические дивиденды, по меньшей мере в Германии среди граждан, выступавших в поддержку Украины,

– убежден Игорь Рейтерович.

Почему Германия затягивала решение

Политолог отметил, что на поведение Шольца и позицию Германии повлияло несколько факторов:

Исторические комплексы и фантомные боли – Германия дважды была инициатором мировой войны, и немцы боятся, что могут хоть как-то быть причастны к следующей. Более того, российская пропаганда постоянно разгоняет тезис о том, что помощь Украине может спровоцировать Третью мировую войну. Мол, танки приведут к эскалации и Россия применит ядерное оружие. Понятно, что на немцев это влияет. "Правда, я не знаю, о какой эскалации может идти речь после Бучи, Гостомеля и других городов, которые были освобождены нашими войсками, все ужасы, что мы там увидели. Но у немцев это есть", – отмечает Рейтерович. К сожалению, Россия с 1991 года целенаправленно вкладывала миллионы евро в формирование образа россиян, единственных пострадавших от Второй мировой войны, от рук нацистов. "Не Советского Союза, а исключительно россиян", – говорит политолог. Немцы многие годы торговали с россиянами. "У них было идеалистическое видение россиян как в принципе не очень дальних людей, но готовых очень дешево продавать нефть, газ, древесину, золото и другие полезные ископаемые", – пояснил политолог. Многих немцев это устраивало, и Шольц должен учитывать это.

Рейтерович отмечает, что немцам и Шольцу нужно отдать должное: с 24 февраля их позиция претерпела кардинальную трансформацию – как с точки зрения экономических отношений с Россией, так и с точки зрения политики, которую они проводят. "Сейчас им нужно поставить финальную точку. Хотя, финальную точку они поставят тогда, когда передадут нам еще самолеты. Тогда мы сможем сказать, что никаких вопросов к ним у нас нет", – резюмировал политолог.

Какие страны поддерживают решение