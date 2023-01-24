К коалиции присоединились также Испания, Нидерланды и Дания. Они готовы предоставить украинским военным часть своих танков.

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Сколько танков получит Украина после согласия Германии

К сожалению, готовности государств-союзников недостаточно для немедленных поставок "Леопардов". Чтобы коалиция стран продолжила рассмотрение этого вопроса, необходимо согласие Германии.

Как страна, где производится военная техника, Германия должна одобрить лицензию на экспорт, если страны хотят поставлять свои танки третьим странам, таким как Украина.

В случае согласования Германией поставок Leopard 2, Украина получит около 100 единиц этой техники от союзников.

Администрация Байдена и другие западные правительства работают над увеличением военного потенциала Украины в преддверии возможной эскалации боевых действий в ближайшие недели или месяцы.

Основные характеристики Leopard 2 / Инфографика 24 Канала

Когда Украина получит Leopard 2