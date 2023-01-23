Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Германия является той страной, в переговорах с которой наши дипломаты должны "выгрызать" оружие. Такая же история, собственно, с танками Leopard. Заметим, что об этом министр сказал в эфире национального телемарафона.
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Есть сдвиги в теме поставки танков
По словам главы ведомства, часто партнеры говорят о том, что предоставление определенного вида вооружения невозможно. Однако в большинстве случаев выходит так, что страны Запада внезапно меняют свои решения.
Я говорил и продолжаю это делать, что в вопросе танков осталось сделать полшага. Мы уже получили британские танки Challenger, о которых нам когда-то говорили, что это невозможно,
– сказал Кулеба.
В то же время, он вспомнил, что Франция предоставит Вооруженным Силам легкие танки и рассуждает о том, чтобы предоставить украинской армии танки Leclerc. Собственно, у Кулебы нет сомнений, что "Леопарды" тоже совсем скоро к нам приедут. Как отметил министр, "мы находимся в финальной стадии по этому вопросу".
Что нужно знать о танках Leopard / Картинка 24 Канала
"Предоставление каждого типа вооружения было проблемным для Германии"
- Во время этого включения Кулеба констатировал, что в начале вторжения Берлин категорически отказывался предоставлять какое-либо оружие ВСУ.
- В то же время, потом украинским дипломатам удалось выгрызать гаубицы, ПВО, БМП Marder и другую технику. Очевидно, что рано или поздно, но танки мы также получим.
- Однако над Олафом Шольцем из-за его нерешительности смеются уже все, кому не лень. Кстати, недавно 24 Канал опубликовал материал, в котором собраны все самые смешные мемы, высмеивающие несколько "странную" позицию ФРГ по предоставлению ВСУ вооружения.
- Кроме того, к этой теме следует упомянуть, что Польша официально запросила одобрение Германии на поставку Украине танков Leopard 2. Поэтому в ближайшее время следует ожидать новостей по этому вопросу из Варшавы.