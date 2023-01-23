Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Німеччина є тією країною, у перемовинах з якою наші дипломати повинні "вигризати" зброю. Така ж історія, власне, з танками Leopard. Зауважмо, що про це міністр сказав в ефірі національного телемарафону.

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Є зрушення у темі постачання танків

За словами глави відомства, часто партнери говорять про те, що надання певного виду озброєння є неможливим. Однак здебільшого трапляється так, що країни Заходу раптово змінюють свої рішення.

Я говорив і продовжую це робити, що у питанні танків залишилось зробити пів кроку. Ми вже отримали британські танки Challenger, про які нам колись говорили, що це неможливо,

– сказав Кулеба.

Водночас він згадав, що Франція надасть Збройним Силам легкі танки та розмірковує про те, аби надати українській армії танки Leclerc. Власне, у Кулеби немає сумнівів, що"Леопарди" також зовсім скоро до нас приїдуть. Як зазначив міністр, "ми перебуваємо у фінальній стадії щодо цього питання".



Що потрібно знати про танки Leopard / Картинка 24 Каналу

"Надання кожного типу озброєння було проблемним для Німеччини"