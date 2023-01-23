Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Німеччина є тією країною, у перемовинах з якою наші дипломати повинні "вигризати" зброю. Така ж історія, власне, з танками Leopard. Зауважмо, що про це міністр сказав в ефірі національного телемарафону.
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Є зрушення у темі постачання танків
За словами глави відомства, часто партнери говорять про те, що надання певного виду озброєння є неможливим. Однак здебільшого трапляється так, що країни Заходу раптово змінюють свої рішення.
Я говорив і продовжую це робити, що у питанні танків залишилось зробити пів кроку. Ми вже отримали британські танки Challenger, про які нам колись говорили, що це неможливо,
– сказав Кулеба.
Водночас він згадав, що Франція надасть Збройним Силам легкі танки та розмірковує про те, аби надати українській армії танки Leclerc. Власне, у Кулеби немає сумнівів, що"Леопарди" також зовсім скоро до нас приїдуть. Як зазначив міністр, "ми перебуваємо у фінальній стадії щодо цього питання".
Що потрібно знати про танки Leopard / Картинка 24 Каналу
"Надання кожного типу озброєння було проблемним для Німеччини"
- Під час цього ж включення Кулеба констатував, що на початку вторгнення Берлін категорично відмовлявся надавати будь-яку зброю ЗСУ.
- Водночас потім українським дипломатам вдалось вигризати гаубиці, ППО, БМП Marder та іншу техніку. Очевидно, що рано чи пізно, але танки ми також отримаємо.
- Однак з Олафа Шольца через його нерішучість сміється уже кожен, кому не лінь. До речі, нещодавно 24 Канал опублікував матеріал, у якому зібрані усі найсмішніші меми, що висміюють дещо "дивну" позицію ФРН щодо надання ЗСУ озброєння.
- Окрім того, до цієї теми слід згадати, що Польща офіційно запросила схвалення Німеччини на постачання Україні танків Leopard 2. Тому найближчим часом варто очікувати новин щодо цього питання з Варшави.