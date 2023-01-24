До коаліції доєднались також Іспанія, Нідерланди та Данія. Вони готові надати українським військовим частину своїх танків.

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Скільки танків отримає Україна після згоди Німеччини

На жаль, готовності держав-союзників не достатньо для негайного постачання "Леопардів". Аби коаліція країн продовжила розгляд цього питання, необхідна згода Німеччини.

Як країна, де виробляється військова техніка, Німеччина повинна схвалити ліцензію на експорт, якщо країни хочуть постачати свої танки третім країнам, таким як Україна.

У випадку погодження Німеччиною постачання Leopard 2, Україна отримає близько 100 одиниць цієї техніки від союзників.

Адміністрація Байдена та інші західні уряди працюють над збільшенням військового потенціалу України напередодні можливої ​​ескалації бойових дій у найближчі тижні чи місяці.

Основні характеристики Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу

Коли Україна отримає Leopard 2