Як зазначають у виданні, це станеться на тлі дебатів серед союзників України. Деякі держави досі вагаються щодо того, чи варто передавати нашому війську винищувачі, щоб успішніше протистояти Росії на полі бою.

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Резніков наполягає на винищувачах

Відомо, що радник міністра оборони Олексія Резнікова у п'ятницю 27 січня заявив, що Україна наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління. Саме таким є F-16. Обговорювати цю тему з партнерами стало значно легше після рішення про передачу танків Leopard та Abrams.

І поки у США категорично не готові йти на такий крок, інші країни-союзники не бачать у цьому нічого аномального. Так, Франція та Польща, схоже, готові задовольнити будь-який запит з України, наголошують у виданні. Ба більше, журналістам Макрон напередодні заявив, що "за визначенням ніщо не виключено", коли мовиться про військову допомогу.

Водночас він зауважив, що будь-який крок з передачі зброї залежить від низки факторів. Серед них – необхідність уникати ескалації. Крім того, Україна повинна гарантувати, що літак "не торкнеться російської землі".

Додамо, що Резніков під час візиту до Парижу зустрінеться також зі своїм колегою Себастьєном Лекорню.

Скільки винищувачів потрібно Україні