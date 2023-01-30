В ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов пояснив, що за основними параметрами – швидкість набір висоти, швидкість розвороту, розгін, – МіГ-29 перевищує F-16. Наприклад, в розвороті на 1 градус за секунду російський літак швидший.

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При цьому Жданов зазначив, що в загальному підсумку перемагає F-16. Усе через те, що в нього один двигун й це легкий винищувач. Крім того, його бойова завантаженість на 5 тонн більша, ніж у МіГ-29.

Які ще переваги F-16 назвав військовий експерт:

МіГ-29 майже не може виконувати протиракетний маневр, а F-16 здатний.

У F-16 в сучасній модернізації застосовуються технології стелс. При чому, як пасивні, так і активні технології.

Стелс — комплекс методів зниження помітності у радіолокаційному, інфрачервоному та інших областях спектра спостереження.

Олег Жданов пригадав цитату генерального конструктора МіГ-29 щодо порівняння з F-16. Він сказав: "Якби у нас був двигун з таким вектором тяги, як у F-16, ми б зробили чудолітак".

Дивіться повне відео з Олегом Ждановим на ютубі 24 каналу:

Порівняння з російськими Су

Військовий експерт пояснив, що Су-34 це фронтовий бомбардувальник, його не можна порівнювати з F-16, а Су-35 – можна. Проте основним залишається МіГ-29.

Росія намагається поставити свій Су-35 в ранг літака 5 покоління. Вони хочуть його рівняти з американський F-35 – найсучаснішим літаком,

– пригадав Жданов.

"Зазвичай експерти беруть МіГ-29 та F-16. Вони приблизно одного класу, єдине чим відрізняються: МіГ-29 – це важкий винищувач, а F-16 через 1 двигун відноситься до легкого винищувача", – підсумував експерт.

Активність ворожої авіації

За словами Жданова, активність ворожої авіації сьогодні мінімальна, адже росіяни працюють тільки по лінії фронту. З кінця квітня та початку травня жоден російський літак не заходив в глибину повітряного простору України. Отже, від російських літаків небо України закрите. Проте є виняток – лінія фронту.

На лінії фронту, як тільки вони (літаки – 24 канал) попадають на радари наших засобів ППО, ми одразу їх збиваємо. Тому у нас статистика – майже кожен день збиваємо або гелікоптер, або штурмовик, або ще якусь повітряну ціль зі складу Росії,

– зазначив Олег Жданов.

"Наша перевага буде в тому, що F-16 може ефективно працювати по засобах протиповітряної оборони збройних сил Росії. Це одне з його призначень", – розповів експерт.

Він пояснив, що літак може працювати в умовах постановки перешкод радіоелектронними засобами. Таким чином ЗСУ зможуть завойовувати перевагу у повітрі. Наші літаки зможуть фактично розчищати дорогу для українських військ, коли буде відбуватися контрнаступ. "А про повітряний бій я не кажу. F-16 навіть в порівняльному бою з Су-35 – виграє", – додав Жданов.

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