В эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов пояснил, что по основным параметрам – скорость набора высоты, скорость разворота, разгон, – МиГ-29 превышает F-16. К примеру, в развороте на 1 градус в секунду российский самолет быстрее.

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При этом Жданов отметил, что в общем побеждает F-16. Все потому, что у него один двигатель и это легкий истребитель. Кроме того, его боевая загруженность на 5 тонн больше, чем у МиГ-29.

Какие еще преимущества F-16 назвал военный эксперт:

МиГ-29 почти не может выполнять противоракетный манёвр, а F-16 способен.

В F-16 в современной модернизации используются технологии стелс. Причем как пассивные, так и активные технологии.

Стелс – комплекс методов снижения заметности в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра наблюдения.

Олег Жданов вспомнил цитату генерального конструктора МиГ-29 по сравнению с F-16. Он сказал: "Если бы у нас был двигатель с таким вектором тяги, как у F-16, мы бы сделали чудосамолет".

Смотрите полное видео с Олегом Ждановым на ютубе 24 канала:

Сравнение с русскими Су

Военный эксперт объяснил, что Су-34 – это фронтовой бомбардировщик, его нельзя сравнивать с F-16, а Су-35 – можно. Однако основным остается МиГ-29.

Россия пытается поставить свой Су-35 в ранг самолета 5-го поколения. Они хотят его сравнить с американским F-35 – самым современным самолетом,

– вспомнил Жданов.

"Обычно эксперты берут МиГ-29 и F-16. Они примерно одного класса, единственное чем отличаются: МиГ-29 – это тяжелый истребитель, а F-16 через 1 двигатель относится к легкому истребителю", – подытожил эксперт.

Активность вражеской авиации

По словам Жданова, активность вражеской авиации сегодня минимальна, ведь россияне работают только по линии фронта. С конца апреля и в начале мая ни один российский самолет не заходил в глубину воздушного пространства Украины. Следовательно, от российских самолетов небо Украины закрыто. Однако есть исключение – линия фронта.

На линии фронта, как только они (самолеты – 24 канал) попадают на радары наших средств ПВО, мы сразу их сбиваем. Поэтому у нас статистика – почти каждый день сбиваем или вертолет, или штурмовик, или еще какую-то воздушную цель из состава России,

– отметил Олег Жданов.

"Наше преимущество будет в том, что F-16 может эффективно работать по средствам противовоздушной обороны вооруженных сил России. Это одно из его назначений", – рассказал эксперт.

Он пояснил, что самолет может работать в условиях постановки помех по радиоэлектронным средствам. Таким образом, ВСУ смогут завоевывать преимущество в воздухе. Наши самолеты смогут фактически расчищать дорогу для украинских войск, когда будет происходить контрнаступление. "А о воздушном бое я не говорю. F-16 даже в сравнительном бою с Су-35 – выигрывает", – добавил Жданов.

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