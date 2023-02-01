Об этом польский лидер во время визита в Латвию. Однако Дуда отметил также важность предоставления украинской армии необходимого вооружения для противодействия россиянам.

Обратите внимание "Приползут на коленях": Дуда предлагает принимать капитуляцию России в Переяславе

Гарантии безопасности как шаг к членству Украины в НАТО

Анджей Дуда предлагает, что сейчас важнейшая задача – возвращение Украиной своих территорий и остановка российского наступления. Для этого партнеры должны предоставить нашему государству, по словам польского президента, необходимо оружие.

Также Дуда предлагает предоставить Украине конкретные гарантии безопасности со стороны Альянса перед саммитом в Вильнюсе, который будет шагом на пути к безопасности и членству в НАТО.

Мы хотели бы перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами выработать договоренность с нашими союзниками посредством предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны НАТО. То есть, сделать шаг дальше в этом процессе укрепления безопасности Украины с точки зрения ее будущего вступления в Североатлантический альянс,

– подчеркнул Дуда.

Дуда предложил место для российской капитуляции

Накануне Анджей Дуда рассказал, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским он предложил принимать российскую капитуляцию в Переяславе. Именно с этим городом связано начало имперского захвата Украины, ведь там состоялся знаменитый Совет казачества, после которого Гетманщина оказалась под протекторатом Москвы, а затем государственность ликвидировали и народ закрепощали.

Дуда отметил, что все хотели бы иметь возможность жить с Россией в мире и свободно развиваться, однако это невозможно, потому что Москва нападает, грабит, убивает и пытается отнять свободу. В то же время, у польского лидера нет никаких сомнений в том, что Украина победит.

Президент Польши уверен, что капитуляция России, принятая в Переяславе, перечеркнет все годы советского и российского влияния на наше государство.