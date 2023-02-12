Анджей Дуда рассказал, что все знали, что Россия нападет. Поэтому 23 февраля он и президент Литвы Гитанас Науседа отправились в Киев, чтобы продемонстрировать единство стран.

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Что Дуда говорит о Зеленском

Мы встретились с президентом Владимиром Зеленским, которого заверили в поддержке. Это было очень важно и очень трогательно для меня,

– поделился воспоминаниями Дуда.

Зеленский в тот момент был уверен, что нападение произойдет. Он сказал Дуде, что, возможно, они видятся в последний раз. Также Зеленский утверждал, что Украина будет сопротивляться последней капле крови.

Дуда заметил, что отношения между ним и Зеленским с начала войны сильно закрепились. "Я очень уважаю его, восхищаюсь им как президентом, потому что он готов отдать жизнь за Украину", – подчеркнул президент Польши.

Кстати, он рассказал, что их дружба зародилась за несколько недель до вторжения в Висле, куда приехал Зеленский. Тогда президенты стран встретились и, по словам Дуды, у них состоялся очень искренний и личный разговор.

"Он объяснил мне, как стал президентом, как видит свою миссию и как видит себя. Это нас сблизило. Воспоминания все еще вызывают у меня сильные чувства, которые, возможно, когда-то я должен изложить на бумаге, потому что это очень важно с исторической точки зрения", – рассказал глава Польши.

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