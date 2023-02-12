Анджей Дуда рассказал, что все знали, что Россия нападет. Поэтому 23 февраля он и президент Литвы Гитанас Науседа отправились в Киев, чтобы продемонстрировать единство стран.
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Что Дуда говорит о Зеленском
Мы встретились с президентом Владимиром Зеленским, которого заверили в поддержке. Это было очень важно и очень трогательно для меня,
– поделился воспоминаниями Дуда.
Зеленский в тот момент был уверен, что нападение произойдет. Он сказал Дуде, что, возможно, они видятся в последний раз. Также Зеленский утверждал, что Украина будет сопротивляться последней капле крови.
Дуда заметил, что отношения между ним и Зеленским с начала войны сильно закрепились. "Я очень уважаю его, восхищаюсь им как президентом, потому что он готов отдать жизнь за Украину", – подчеркнул президент Польши.
Кстати, он рассказал, что их дружба зародилась за несколько недель до вторжения в Висле, куда приехал Зеленский. Тогда президенты стран встретились и, по словам Дуды, у них состоялся очень искренний и личный разговор.
"Он объяснил мне, как стал президентом, как видит свою миссию и как видит себя. Это нас сблизило. Воспоминания все еще вызывают у меня сильные чувства, которые, возможно, когда-то я должен изложить на бумаге, потому что это очень важно с исторической точки зрения", – рассказал глава Польши.
Предоставит ли Польша истребители Украине: коротко
- По словам Анджея Дуды, отправка истребителей в Украину создаст "серьезную проблему" для самой Польши. Если в польских ВВС будет меньше 50 самолетов, "этого будет недостаточно, и потребуется больше".
- Глава государства пояснил, что боевые самолеты F-16 требуют очень серьезного обслуживания, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".
- Польша является членом НАТО и поэтому любое решение о снабжении истребителей, как пояснил президент, должно быть общим, а не решением одной страны.